新纖：不確定因素影響趨緩 H2營運優於H1

新纖看好下半年營運表現可望優於上半年。

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠新纖（1409）總經理歐金達今日在法人說明會表示，上半年受到中國低價傾銷、匯率劇烈波動、關稅不確定與海運費飆漲等因素干擾，營收年減、獲利稀釋。不過，下半年主要變數已逐步消失，包含海運費回穩、關稅底定、匯率緩和，訂單也恢復正常，整體營運可望優於上半年，但來自中國的不合理傾銷仍是最大挑戰。

歐金達指出，AI 應用與永續材料將成為新纖中長期最重要的成長動能，由於人工智慧帶動伺服器需求激增，公司抗靜電膠片包材以及工程塑膠風扇、連接器材料已明顯受惠。永續方面，國際飲料大廠已設定2030年回收料使用比例目標，新纖RPET產能布局正好搭上趨勢，目前已取得美國FDA認證，泰國與日本可望在第四季過關，歐洲認證也在進行中，未來五年需求成長可期。

在產品線突破上，新纖電子級雙氧水已少量出貨，年底將投資第2條產線，階段性目標是讓產能翻倍以因應需求；彈性纖維則聚焦解決傳統回收難題，與國際品牌合作開發「衣服到衣服」的循環材料，明年第一季開始投產，市場應用涵蓋運動、休閒與瑜伽服飾。

除產品創新外，公司也加快投資腳步。桃園「新光InnHub幼獅園區」一期投資約56億元，2年內完工，將打造青創基地與智慧製造中心，鎖定3D列印與無人機產業，透過招商引資，角色定位為「場域提供者＋材料供應者＋策略投資者」。另一方面，南港總部大樓投資26.5億元，規劃地上18層、地下10層，預計2030年完工，除自用外，不排除出租或出售。

歐金達強調，今年最嚴峻的挑戰已在上半年反映，下半年營運將逐步改善；而AI應用與永續材料布局，搭配園區與總部投資計畫，將形成新纖長期成長的雙軌驅動力，「我們已準備好迎接下半年的回升，也會持續以創新與永續做為核心，為未來5年、10年的發展奠定基礎。」

