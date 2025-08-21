侯漢廷爆料翻車向經長致歉 郭智輝拒抹黑仍告到底

台北市議員侯漢廷21日針對日前爆料郭智輝在關稅公告日吃大餐一事鄭重致歉，經濟部長郭智輝堅持提告。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台北市議員侯漢廷21日針對日前爆料經濟部長郭智輝「快樂宴」一事鄭重致歉，他表示，自己未能嚴謹查核消息來源，錯怪郭智輝，引發社會不必要的紛擾；經濟部也代郭智輝發表聲明，強調侯漢廷言論對郭智輝本人及內閣團隊造成影響，為避免不實抹黑一再發生，本案仍由律師處理。

侯漢廷今日表示，日前依據消息來源提供的資訊，經初步查證與比對後，做出了郭智輝部長「在關稅公告當日停留宴席三小時」的結論。他說，自己未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷上出現重大失誤，錯怪了郭智輝部長，並引發社會不必要的紛擾。

請繼續往下閱讀...

經濟部也代部長郭智輝就今日侯漢廷公開致歉一事，發出特別聲明如下：

本人對侯議員勇於認錯的態度予以肯定，然而身為民意代表，其發言具有高度影響力，更應謹言慎行。此次未經查證、以片段資訊斷章取義的批評，已對本人及內閣團隊造成影響。為了確保公共討論應建立在事實基礎上，避免不實抹黑一再發生，本案仍由律師處理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法