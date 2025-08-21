聯亞7月EPS 0.38元 出關4個交易日又被列注意股

聯亞預期第3季營收與第2季相當。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕聯亞（3081）被主管機關要求公布財務數字，自結7月營業收入1.81億元，年增72%，稅後盈餘0.35億元，年增34倍，每股盈餘0.38元。

聯亞8月18日才從處置股出關，8月17日收盤價452元，而8月19日一度衝高到532元，今日則開高震盪，終場以小漲1.5元的464.5元作收，漲幅0.32%。

聯亞2025年第2季營收達5.53億元，季增22%、年增103%，毛利率43%，營業利益率27%，稅後盈餘達0.97億元，每股稅後盈餘1.05元，較第1季的0.46元，呈現1.28倍成長。聯亞上半年營收10.07億元，稅後盈餘1.39億元，每股稅後盈餘1.51元。

聯亞第三季可望與第二季相當，或微幅成長，在客戶對800 G矽光子雷射與探測器產品需求非常強勁下，預期第4季矽光產品出貨較去年第4季成長4倍以上，且聯亞已與客戶討論到明年的出貨，預期明年需求與今年一樣強勁。

