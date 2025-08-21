晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

聯亞7月EPS 0.38元 出關4個交易日又被列注意股

2025/08/21 17:24

聯亞預期第3季營收與第2季相當。（擷取官網）聯亞預期第3季營收與第2季相當。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕聯亞（3081）被主管機關要求公布財務數字，自結7月營業收入1.81億元，年增72%，稅後盈餘0.35億元，年增34倍，每股盈餘0.38元。

聯亞8月18日才從處置股出關，8月17日收盤價452元，而8月19日一度衝高到532元，今日則開高震盪，終場以小漲1.5元的464.5元作收，漲幅0.32%。

聯亞2025年第2季營收達5.53億元，季增22%、年增103%，毛利率43%，營業利益率27%，稅後盈餘達0.97億元，每股稅後盈餘1.05元，較第1季的0.46元，呈現1.28倍成長。聯亞上半年營收10.07億元，稅後盈餘1.39億元，每股稅後盈餘1.51元。

聯亞第三季可望與第二季相當，或微幅成長，在客戶對800 G矽光子雷射與探測器產品需求非常強勁下，預期第4季矽光產品出貨較去年第4季成長4倍以上，且聯亞已與客戶討論到明年的出貨，預期明年需求與今年一樣強勁。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財