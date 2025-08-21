晴時多雲

三竹2大事業下半年增溫 Q3營運回到正軌

2025/08/21 17:21

三竹今日舉辦法說會。（記者歐宇祥攝）三竹今日舉辦法說會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國內最大簡訊代發服務商三竹（8284）發言人方和慶今日表示，目前簡訊發送業務仍佔總體營收73%、金融看盤軟體則為23％，兩大業務下半年都將增溫，正向看下半年整體營運；而虧損性合約將在下半年到明年陸續回收，因第二季已經認列，第三季表現回到正軌。

針對2大事業下半年發展，方和慶表示，簡訊發送業務下半年樂觀看待，儘管中小企業的簡訊發送較受打詐等因素壓抑，不過三竹主要服務銀行、電商，主管機關與電信業者有特別保護，受影響有限，將持續強化銀行、電商系統，有望帶動發送量提升，而看盤軟體則因金融市場、股市熱絡，也有望維持成長。

三竹第二季受貿易戰與匯率波動等影響，業外認列匯兌損失與金融資產評價損失，加上因要搶佔券商SDK市場，先建置再回收成本，也認列虧損性合約，導致第二季稅後淨損1151萬元，每股稅後淨損（EPS）為0.25元，上半年稅後淨利則為5553萬元、年減至54.5%，每股稅後盈餘為1.2元。

針對虧損性合約回收狀況，方和慶說明，SDK建置需要9到12個月，下半年至明年會陸續回收，因為成本已經在第二季認列，後續只會進帳收入，第三季營運就將回穩。

