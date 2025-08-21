押錯寶？川普想砸錢幫英特爾撐腰 美專家直言「靠台積電」才是關鍵

美專家警告，川普政府入股英特爾恐非最佳策略，更好的策略是鼓勵台積電加大在美投資。（資料照，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期傳出川普政府計畫以「晶片補貼換股權」入股英特爾10%，並考慮對台積電採相同模式，引發熱議。美國《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）20日刊出前外交官及評論家羅根（James Rogan）撰寫的文章，他以「美國政府不應該購買英特爾股份」為題指出，英特爾正面臨嚴重虧損與市佔率下滑，代工業務更是血本無歸，羅根警告，投入英特爾恐非最佳策略，更好的策略是鼓勵台積電在美國加大投資。

文章指出，川普政府正積極試圖重建國家安全產業基礎。今年7月，國防部才向一家名為MP Materials的美國小型稀土公司注資4億美元（約新台幣122億元）。如今，川普政府正在內部討論收購英特爾的10%股權。若此舉成真，聯邦政府將成為英特爾最大的股東之一。

請繼續往下閱讀...

羅根認為，川普政府的目標是確保美國境內能擁有最先進的半導體製造技術。目前，全球超過90%最先進半導體都是由台灣的台積電製造，台積電是全球晶片製造技術的領導者。在川普政府的推動下，台積電與其他晶片製造公司正在美國建設晶片製造產能，但即使這些工廠建成，美國在最先進的晶片方面仍將嚴重依賴台灣，預計5年內，美國在全球半導體製造產能的佔比，最多也只能達到 20%。

因此，從美國國家安全角度來看，建立本土晶片製造能力是正確的政策。但問題在於，政府入股英特爾，真的是擴大國內晶片產能的最佳途徑嗎？

羅根指出，英特爾的業務分為2大塊，產品業務以及代工業務，不幸的是，產品業務正在快速失去市佔率，被美國的AMD與英國的安謀（Arm Holdings）蠶食；更嚴重的是，其代工業務財務狀況極度惡化。2024年，英特爾代工業務虧損180億美元（約新台幣5477億元），2025年上半年，又虧損超過30億美元（約新台幣913億元）。英特爾在去年和今年還在大規模裁員，這家公司顯然陷入困境。

軟銀近期雖宣布向英特爾斥資20億美元（約新台幣609億元）投資，遠不足以扭轉頹勢。執行長陳立武（Lip-Bu Tan）已暫停興建5座先進晶片廠的計畫，因為英特爾的資產負債無法承受如此龐大的投資。

英特爾的14A技術雖屬業界前沿，號稱比18A效能提升15%到20%，同時功耗降低25%到35%，仍不及台積電的最先進製程。更關鍵的是，輝達、AMD等晶片設計巨頭尚未承諾採用英特爾的14A製程，他們似乎寧願繼續依賴台積電。

羅根警告川普政府「國安應為首要，而非自尊」，川普政府是否真要加深與英特爾的合作？畢竟，英特爾正面臨嚴峻的競爭挑戰。更明智的策略是「鼓勵台積電進一步擴大在美投資」。川普或許想要一家「土生土長的美國半導體霸主」，但把錢砸進一家急速衰退的企業，絕非良策。另一個次佳選擇是，政府可以要求國防部採用英特爾的14A製程晶片，雖然這不是最理想的解決方案，至少能在一定程度上，增加美國境內最先進晶片的供應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法