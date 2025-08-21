近5年第3家外資撤台！法國興業申請停業解散

證期局副局長黃厚銘說明，法國興業證券公司終止營業，對國內證券市場整體交易量影響不大。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕繼德意志證券 （Deutsche Bank） 及瑞士信貸（Credit Suisse）之後，金管會表示，同意香港商法國興業證券台北分公司申請終止營業及解散案，目前經營證券經紀、自營及承銷業務，是配合集團整體資源整合，考量調整區域業務組織架構，所以，申請終止營業及解散，並訂定最後營業日為2025年8月29日。這也是近五年第3家外資撤離台灣，目前為止，國內尚有12家外資券商，占台灣經紀業務27.24%。

證期局副局長黃厚銘說明，法國興業證券台北分公司主要經營證券經紀業務，2024年底經紀業務市占率為0.198%，該公司客戶已將其交易轉移至集團合資公司辦理，相關交易仍係透過國內其他業者下單執行，該公司終止營業，對國內證券市場整體交易量之影響尚不重大。

根據金管會統計，我國外資證券商2024年經紀業務量，較2023年度增加60%，顯示外資證券商在臺經營穩定成長；金管會強調，為營造穩健金融市場與友善金融環境，吸引國際資金來臺投資及進行財富管理，近年來積極開放多元金融商品與投資管道、拓展金融機構業務範疇以提供優質服務及推動各項重要政策，並持續鼓勵國際金融機構深耕臺灣。

