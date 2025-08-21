晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

近5年第3家外資撤台！法國興業申請停業解散

2025/08/21 16:52

證期局副局長黃厚銘說明，法國興業證券公司終止營業，對國內證券市場整體交易量影響不大。（記者王孟倫攝）證期局副局長黃厚銘說明，法國興業證券公司終止營業，對國內證券市場整體交易量影響不大。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕繼德意志證券 （Deutsche Bank） 及瑞士信貸（Credit Suisse）之後，金管會表示，同意香港商法國興業證券台北分公司申請終止營業及解散案，目前經營證券經紀、自營及承銷業務，是配合集團整體資源整合，考量調整區域業務組織架構，所以，申請終止營業及解散，並訂定最後營業日為2025年8月29日。這也是近五年第3家外資撤離台灣，目前為止，國內尚有12家外資券商，占台灣經紀業務27.24%。

證期局副局長黃厚銘說明，法國興業證券台北分公司主要經營證券經紀業務，2024年底經紀業務市占率為0.198%，該公司客戶已將其交易轉移至集團合資公司辦理，相關交易仍係透過國內其他業者下單執行，該公司終止營業，對國內證券市場整體交易量之影響尚不重大。

根據金管會統計，我國外資證券商2024年經紀業務量，較2023年度增加60%，顯示外資證券商在臺經營穩定成長；金管會強調，為營造穩健金融市場與友善金融環境，吸引國際資金來臺投資及進行財富管理，近年來積極開放多元金融商品與投資管道、拓展金融機構業務範疇以提供優質服務及推動各項重要政策，並持續鼓勵國際金融機構深耕臺灣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財