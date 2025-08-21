勞保年金幾歲領最划算？ 試算數據揭露「黃金年齡」

根據精算數據分析，63歲為勞保年金請領的「黃金年齡」。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕勞工退休後該幾歲請領勞保年金最划算？根據精算數據分析，63歲為請領的「黃金年齡」，無論與提前或正常年齡相比，都能在合理期間內回本並實現最大效益。本文透過案例模擬試算，解析不同請領年齡的報酬差異，協助勞工朋友作出更具財務效益的退休規劃。

不過，在進行最佳請領年齡判斷前，需排除3類特殊情況的勞工，分別如下：

請繼續往下閱讀...

1.因健康因素需提前請領，或選擇一次請領者。

2.因經濟壓力無法持續繳保費者。

3.尚在提高平均投保薪資者。

對上述3類特殊情況的勞工而言，延後請領反而可能較有利，需個別評估。

模擬案例：

勞工建國54年次（今年滿60歲），勞保年資30年，最後3年平均投保薪資為4萬元，5年最高平均投保薪資也是4萬元。平均餘命，假設建國活到80歲。

根據勞保請領規則，以下為建國不同請領年齡下的分析結果：

●建國一次請領金額：

勞保一次領60歲以前的年資上限是30年，可以請領45個基數。

4萬元 × 45基數 = 180萬元

●建國60歲提前請領勞保年金：

根據現行規定，勞工年滿60歲且年資達15年，即可申請老年年金；但若在65歲前提前請領，每提前1年將減4%，最多減20%，而且減額將終身固定。

由於建國60歲，提早5年請領勞保年金，需扣20%（4%x5年）。

月領金額：4萬 × 30年資 × 1.55% × （1-20%） = 1萬4880元/月

領滿20年（至80歲）總共可領：1萬4880元×12個月×20年=357萬1200元

回本年限：180萬 ÷ 1萬4880元 ≈ 約10年，也就是說建國必須要活到70隨才能把一次領的錢（180萬）領回來，之後領的都是多賺的。

70歲到80歲這10年，建國可以多賺 1萬4880元x12個月x10年=178萬5600元。

●建國63歲（黃金年齡）請領勞保年金：

建國提早2年請領勞保年金，需扣8%（4%x2年）。

月領金額：4萬 × 33年資 × 1.55% ×（1-8%） = 1萬8823元/月

領滿17年（到80歲）共可領：1萬8823元×12個月×17年=383萬9892元

回本時間：約8年，也就是說建國必須要活到71歲才能把一次領的錢（180萬）領回來，之後領的都是多賺的。

71歲到80歲9年，建國可以多賺，1萬8823元x12個月x9年=203萬2884元。

●建國選擇65歲正常請領（100%給付）：

月領金額：4萬 × 35年資 × 1.55% = 2萬1700元/月

領滿15年（80歲）共可領：2萬1700元×12個月×15年=390萬6000元

回本時間：約7年，也就是建國65歲請領，到72歲就可以把一次領的180萬的錢領回來，接下來他領的就是賺的。

72歲到80歲8年，建國可以多賺，2萬1700元x12個月x8年=208萬2884元。

效益比較：63歲具最佳綜合報酬

從上述數據可見，63歲請領與65歲正常領，2者多賺的金額相差僅約5萬元，也就差不多可以支付多出來的2年間保費，且63歲提早2年請領，對現金流需求者更具彈性。

而63歲請領與60歲提前請領相比，63歲請領總收益高出近25萬元。若受領者活超過80歲，差距將進一步擴大。

整體而言，63歲請領勞保年金可兼顧回本速度與總利益，是多數健康狀況良好、經濟條件穩定勞工的理想選擇。

然而，最終請領年齡仍應依個人壽命預期、健康狀況與資金需求等因素綜合評估。建議勞工在做出決定前，先行試算自身狀況，以規劃最適退休方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法