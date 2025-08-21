晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

禁止香港實體代操？勞動基金澄清

2025/08/21 16:20

勞動基金委外投資遭控簽約實體排除香港，勞動基金澄清非針對任何特定地區。（記者李靚慧攝）勞動基金委外投資遭控簽約實體排除香港，勞動基金澄清非針對任何特定地區。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對彭博社報導，勞動基金委外遴選作業，要求排除由香港註冊實體管理，對此，勞動基金今日澄清表示，有鑑於近年國際地緣政治風險升高，為了強化投資穩健性，在招標文件中進行概括性提醒，並非針對任何特定地區或單一情況，112年第一次全球被動股票型委任案，也未要求簽約主體變更。

彭博社指出，勞動基金運用局自去年口頭要求第三方資產管理人，在簽訂合約時就必須排除香港實體。

對此，勞動基金表示，國外委託經營遴選作業均依循公開遴選程序辦理，勞動基金運用局於113年第一次國外委任案公開徵求說明書（RFP）中，請投標業者提供預計與勞動基金運用局簽署契約的法定公司名稱及地址，並附註「請避免可能之地緣政治風險」。主要是考量近年國際地緣政治風險升高，為秉持審慎規劃原則，因此進行「概括性提醒」，目的在強化投資穩健性，並非針對任何特定地區或單一情況。

對於媒體所提，112年第一次全球被動股票型委任案，勞動基金澄清表示，部分受託機構是由香港投資團隊執行，勞動基金運用局並未要求變更簽約主體。

相關新聞請見：

地緣政治風險 彭博：台灣禁止香港實體代操勞動基金

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財