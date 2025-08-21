晴時多雲

安勤力拚全年雙位數成長 誠屏併購效益兩年內顯現

2025/08/21 16:15

安勤總經理張嘉哲看好併購誠屏除了有利於擴大營收規模，同時增加公司在利基型市場的發展。（記者方韋傑攝）安勤總經理張嘉哲看好併購誠屏除了有利於擴大營收規模，同時增加公司在利基型市場的發展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠安勤（3479）7月完成併購誠屏51% 股權，總經理張嘉哲今日在法人說明會指出，雙方將以醫療、ATM 及零售應用作為切入點，預期兩年內可望看見效益。公司下半年整體營收目標將較上半年成長5%至10%，全年仍力拚雙位數成長，並透過多元產能布局，深化半導體、軍工市場的發展。

張嘉哲表示，誠屏主力為工業用顯示器，應用涵蓋ATM、零售、醫療與專業顯示器，過去以直銷為主，九成營收來自ODM，訂單狀況穩定。安勤則具備運算平台與全球通路，未來雙方可望在產品整合與海外銷售上互補，例如在ATM市場，誠屏目前僅供應顯示器，安勤則能補上運算模組，提供完整解決方案；在醫療領域，安勤既有的醫療客戶與誠屏長期合作的國際大廠，將透過工作坊與拜訪加速合作，縮短切入新客戶的時間。

展望下半年，張嘉哲指出，醫療類產品成長動能強勁，全年將比去年增加約兩成，其他亮點包括「智慧監控與打卡支付」等新應用的大型客戶訂單。地區市場部分，上半年受醫療客戶出貨帶動，歐洲營收年增 80%，下半年仍有望持續貢獻；美國則因軍工與在地製造的需求增加，公司已與當地代工廠試產，有望成為拿下高毛利訂單的新契機。

除了既有醫療與零售應用，安勤也積極開拓新領域，張嘉哲透露，公司已打入半導體設備 Tier 1 供應鏈，預計年出貨約6000台；同時著手開發電信產業基站伺服器，單案規模可達數千張主機板。此外，中國自動化專案合約已簽訂，最快明年上半年即可開始出貨；餐飲自動化設備專案則已在日本、中國、台灣與東南亞多地導入，預計持續出貨。

至於毛利率走勢，張嘉哲坦言，第三季可能受到先前匯率因素拖累，水準略有下滑，但第四季起反映新接單價格，毛利率將回到正常區間。費用率則預期維持上半年平均，財務結構穩健。

張嘉哲強調，安勤將透過誠屏的顯示器能力與自身運算平台結合，推動醫療、零售與 ATM 領域的解決方案，並藉由美國、日本、中國與台灣的產能配置，提升市場韌性。他表示：「未來兩年內，誠屏效益可望逐步展現，搭配醫療與新興應用的成長」，公司對營運展望保持正向看法。

