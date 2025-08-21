晴時多雲

元大期︰避險需求持續升溫 帶動國內外期權市場

2025/08/21 15:59

元大期今日舉辦法說會。（記者歐宇祥攝）元大期今日舉辦法說會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕元大期貨（6023）今日表示，上半年儘管受川普關稅不確定性影響，股、匯、債市大幅波動，上半年稅後淨利13.02億元、年增33%，佔整體14家專營期貨經紀商獲利的38.3%，每股稅後盈餘（EPS）4.22元，穩居業界第一。今年並配發現金股利4.8元。

元大期貨表示，雖然4至6月間期貨商品原始保證金調升22%，使同業普遍面臨ANC下滑挑戰，元大期貨仍展現高度韌性，7月ANC已回升至46.9%，各項財業務關鍵指標持續領先。

元大期貨表示，隨著通膨壓力逐步緩解，市場普遍預期美國聯準會（FED）最快可能於9月啟動降息，但各項不確定因素使全球金融市場持續震盪，避險需求升溫，帶動國內外期權市場再掀熱潮。

針對國際佈局近況，元大期貨指出，子公司元大國際（新加坡）已於六月正式開業，未來將與台北總公司及元大期貨（香港）形成「亞洲期貨金三角」，共同推動跨國業務，拓展東北亞與東南亞市場。

元大期貨表示，秉持「創新前瞻、財富永續」的願景，與業界最多全球16個交易所合作，提供多元商品與24小時交易服務，將持續以「亞洲最值得信賴的期貨商」為目標，兼顧國際拓展、客戶價值與社會責任，邁向永續發展。

