統一uniopen聯名卡上市祭11％回饋 中信銀陳佳文：2年發卡300萬張

2025/08/21 16:08

「中國信託uniopen聯名卡」今日舉行上市記者會。（記者李靚慧攝）「中國信託uniopen聯名卡」今日舉行上市記者會。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕多家銀行爭搶的統一企業集團聯名卡，中國信託銀行今（21）日宣布「uniopen 聯名卡」正式上市。早已站穩信用卡龍頭地位的中國信託銀行，董事長陳佳文表示，中信銀的ATM自2001年就進入統一超商，至今已25年，2大集團聯手，象徵中信銀完成融入客戶生活的｢最後一塊拼圖｣，預期首年發卡百萬張、2年可達300萬張 ，市場預估，今年底中信將可達流通卡千萬張的目標。

中信銀行積極拓展場景金融，與統一企業集團聯手發卡，中信銀董事長陳佳文指出，這張卡是由龍頭銀行與龍頭零售業者聯手推出，背負著更多的使命與期待，未來可在30個品牌、近萬個場域使用，橫跨日常食衣住行娛樂等生活場景，將協助中信銀與統一集團達成客戶互導、服務互補、數據共享的目標。

回顧中信銀與統一集團的合作，陳佳文指出，2001年中國信託的ATM就進入統一超商，至今已25年，全台7千多個超商都有ATM，在中信銀眾多異業合作夥伴中，統一集團是最密切的夥伴，預期以２大集團的實力，首年至少發卡100萬張，2年達到300萬卡的目標，應該可以輕易達成。

即日起至今年12月31日止，持「中國信託uniopen聯名卡」於統一企業集團旗下品牌消費，除了可享OPENPOINT 3%回饋，更創新導入「品牌數加乘回饋」機制，每增加一個集團品牌消費，當月指定消費加碼回饋1% OPENPOINT，舉例來說，登入中信銀行APP領取優惠券後，當月只要於兩個集團品牌消費，該月指定消費每筆皆可獲得4%回饋，最高回饋上限可達7%。

除此之外，家樂福錢包綁定「中國信託uniopen聯名卡」單筆消費滿額再加碼回饋4%現金折價券；因應海外旅遊需求，卡友於指定國家消費則最高可享OPENPOINT 11%回饋。品牌卡友日專屬優惠則包括DREAM PLAZA與統一時代百貨台北店與夢時代購物中心停車優惠、康是美實體店鋪及網站購物滿新臺幣988元回饋OPENPOINT 120點、星巴克大杯以上飲料好友分享、家樂福1元加購超值好物等專屬權益。

