地緣政治風險 彭博：台灣禁止香港實體代操勞動基金

台灣禁止香港實體代操勞動基金。（記者李靚慧攝）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，知情人士透露，台灣最大的退休基金之一「勞動基金」已指示委外機構排除使用香港註冊的實體管理該資金，此舉突顯隨著香港深化與中國關係，這個亞洲金融中心面臨的地緣政治挑戰。

知情者表示，去年以來，管理約2352億美元的勞動基金運用局（BLF），口頭要求第三方管理投資公司從其合約中排除香港實體。

請繼續往下閱讀...

作為台灣的公共機構，勞動基金運用局授權全球資產管理公司投資股票與固定收益。儘管該基金因經濟疑慮與金融風險已警告不要投資中國，但對全球公司香港子公司立場不明。

知情人士補充，去年9月，當勞動基金運用局為16億美元選擇投資永續不動產證券的基金管理機構時，香港被列為「敏感司法管轄區」。

報導說，資產管理公司在分配外部投資委託時作法各不相同。有些取決於公司總部，有些則由投資組合經理人所在地決定。台灣的勞動基金運用局會依據操作品質與費用等因素授予合約。

兩年前，勞動基金運用局委託一家全球經理公司的香港實體代操基金。香港北方信託公司（The Northern Trust Company of Hong Kong Ltd.）2023年9月獲得一筆全球被動股權投資的委託。

