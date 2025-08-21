渣打臺北馬拉松開放報名 明年1/11登場

2026「渣打臺北公益馬拉松」將於1月11日登場，今開放報名。（圖由渣打銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕2026「渣打臺北公益馬拉松」將於1月11日登場，預計號召2萬6000名跑者熱血集結。2026年賽事主題「TOGETHER, WE RUN FURTHER 一起，跑更遠」，特別邀請修杰楷擔任活動大使，今年更推出全新11公里的組別。將於8月21日下午4時開放早鳥報名，一般報名為8月29日下午4時起。跑者若使用渣打信用卡或金融卡（Debit Card）於早鳥期間報名可享10%折扣;一般報名期間可享5%折扣。

渣打銀行人資長溫文宗表示，渣打銀行自2013年起投入公益路跑活動，「渣打臺北公益馬拉松」為渣打銀行全球冠名贊助的10大城市馬拉松之一，迄今已吸引超過28萬人次共襄盛舉，成為國內最具規模與國際參與度的公益盛事。除了為公益而跑，渣打銀行也希望能藉由這場賽事鼓勵員工參與社會公益活動，更能促進員工身心健康。

2025年「渣打臺北公益馬拉松」賽事匯聚來自56個國家的跑者參與，2026年則正式取得「亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽」認證，讓跑者的成績獲得進一步國際認可。

渣打銀行自2013年起，透過賽事、民眾捐款及各式募款活動，並結合渣打基金會資源挹注，累積投入逾新台幣1億2900萬元援助「Futuremakers 全球公益計畫」。根據2025年「你心目中的渣打馬」跑者大調查，高達7成以上的跑者認為渣打馬拉松是全臺最具公益精神的賽事，深獲廣大跑者肯定與喜愛。本屆賽事渣打銀行更全額贊助30位偏鄉學生參加本次馬拉松賽事，讓他們能夠一起感受跑步的樂趣及參加比賽帶來的活力。

「2026渣打臺北公益馬拉松」於8月21日下午4時開放早鳥報名，8月28日下午4時止；一般報名為8月29日下午4時至10月30日下午4時。跑者若使用渣打信用卡或金融卡（Debit Card）於早鳥期間報名可享10%折扣;一般報名期間可享5%折扣。#

