圓剛啟動智慧機器人布局 結合影音打造AI生態系

2025/08/21 15:19

圓剛啟動智慧機器人解決方案布局。（擷取自業者串流平台影片）圓剛啟動智慧機器人解決方案布局。（擷取自業者串流平台影片）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI影音設備廠圓剛（2417）今日宣布，正式展開智慧機器人（Humanoid & Service Robot）解決方案布局，並將藉其硬體設計能力、影像與聲音處理技術，以及完整的軟體支援與生態策略，攜手合作夥伴推動新世代智慧機器人應用，瞄準智慧製造、醫療照護與公共服務，加速AI邊緣運算落地。

圓剛近年持續耕耘Edge AI平台與AMR（自主式移動機器人）產品線，各項專案有望持續發酵。該公司今日表示，將以影像擷取、聲音處理、AI加速運算及邊緣設備管理等核心優勢，結合輝達（NVIDIA）平台的高效能 AI 推論與先進機器視覺能力，為智慧機器人注入更貼近人類的感知、理解與決策力。

圓剛產業應用事業處副總劉厚儀指出，智慧機器人正逐步邁向產業部署，是即將改變產業生態的關鍵技術，結合輝達的運算效能與圓剛產品的擴充性、影音處理優勢，智慧機器人就能在智慧製造、醫療照護、公共服務等多元領域快速展現價值，並驅動全新產業變革。

圓剛指出，其「AVerMedia生態系計畫」將廣邀AI軟體開發商、感測器供應商、機構設計公司、系統整合商等合作，共同串聯上下游資源，打造完整的智慧機器人解決方案鏈。

圓剛表示，計畫預計於今年底前推出多款概念驗證（PoC）與量產就緒（Production-Ready）的創新應用，進一步加速圓剛智慧機器人在全球市場的推廣與部署。

