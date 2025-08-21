晴時多雲

泓德能源獲挪威主權基金加碼 晉升前10大股東之列

2025/08/21 15:14

泓德能源獲挪威主權基金加碼，晉升前十大股東之列。左為泓德能源董事長謝源一、右為總經理周仕昌。（業者提供）泓德能源獲挪威主權基金加碼，晉升前十大股東之列。左為泓德能源董事長謝源一、右為總經理周仕昌。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠電概念股泓德能源（6873）近日不只入選《富比士》2025年「亞太最佳中小企業200強」，同時也獲全球最大主權基金挪威主權基金大幅加碼投資，創下今年台灣能源產業類別中的最高投資金額，從去年投資金額1.6億元加碼至7.5億元，晉身前十大股東之列。

挪威主權基金（挪威政府全球養老金基金，GPFG）目前管理資產規模達約1.9兆美元，根據官網公開資訊顯示，基金2024年，首次投資泓德能源約1.6億元（約530萬美元），今年進一步加碼至7.5億元（約2491萬美元），投資規模成長近4.7倍，成為泓德能源前十大股東之一，今年投資金額也是為台灣能源產業之冠。

泓德能源近年來持續推動海外布局。在澳洲方面，透過合資平台ZEBRE於四州展開光儲案場建置，導入具穩定收益與彈性交易的長期收益機制，並獲士林電機等機構投資參與，展現市場對其商業模式的高度肯定，日本市場則穩步推進儲能與光電布局，首案「Helios」儲能系統已完成併網，預計年底前如期商轉，未來也將透過星星電力旗下Star Trade電力交易平台參與電力交易市場，深化資產整合效益。

