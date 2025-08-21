上緯投控攜手智元創新 進軍智能機器人

上緯投控攜手智元創新，進軍智能機器人市場。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）今（21）日宣布與智元創新簽署戰略合作協議，雙方將在智能機器人領域展開全方位、深層次合作。上緯投控董事長蔡朝陽表示，上緯正穩步推進公司轉型策略，長期看好低空經濟與智能機器人的成長潛力，繼投資新設艾若颯後，此次與智元創新的戰略合作明確展現上緯獨立發展智能機器人的方向，並深化在台灣及海外的製造與銷售布局，未來不排除組建台灣在地供應鏈，打造首台台灣製人形機器人。

依據協議內容，上緯投控及旗下子公司與智元創新將攜手拓展台灣、日韓及東南亞等市場，合作範圍涵蓋技術研發、製造、生產、市場行銷推廣、業務銷售與服務。上緯投控旗下事業群也將分工參與，包括上緯智聯負責智能機器人研發、製造與銷售；上緯新材、艾若颯、上緯綠金能與上偉碳纖則提供關鍵元件與材料支持，充分發揮雙方專業領域的優勢，以加速推動智能機器人產業發展。

上緯投控總經理蔡孝德也認為，公司正積極廣納全球機器人、生物力學、人工智慧、材料科學及系統整合等相關領域的專業人才，歡迎具企圖心與創新精神的人才加入團隊，共同參與台灣首台人形機器人的開發與推動。

