晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

3個月內罰3次！Meta詐騙廣告未24小時內下架 遭罰250萬元

2025/08/21 14:27

短短3個月內，數發部3度對Meta開罰。（路透社）短短3個月內，數發部3度對Meta開罰。（路透社）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天表示，日前北市府通報Meta旗下的Facebook平台，有涉及詐騙的廣告，但Meta未依法於通知後24小時內下架，數發部因此依法開罰250萬元。這是短短3個月內，數發部第3次對Meta開罰。

Meta發言人︰合作改善通報流程

Meta發言人對此表示：「Meta持續與台灣數位發展部及執法機關緊密合作，打擊並移除平台上的詐騙內容。此次罰款的主因之一是政府機關以紙本公文形式通報給我們，而非以電子形式通知，導致我們檢視流程因此延誤。儘管如此，Meta 仍在24小時的時限內，移除了95%由紙本公文形式通報的廣告。我們將與數發部持續合作改善通報流程，確保更迅速地檢視與移除詐騙廣告。」

《詐欺犯罪危害防制條例》去年下半年上路後，要求Meta、Google、Line、TikTok等4大平台落實廣告實名制，以防詐騙集團刊登廣告。今年5月，Meta才因未依法揭露委託刊播者、出資者資訊，首次遭數發部開罰100萬元。6月，Meta再度因廣告資訊揭露不全，被認定有「系統性缺失」，被重罰1500萬元。

而關於這次裁罰，數發部說明，台北市政府於6月18日、7月14日移送Meta涉及違法案件共計1763則，依案件類型分為：未依「詐防條例」於24小時內下架77則、未提供委託刊播者等資訊1686則。數發部在接獲通報後啟動調查作業，確認通報的涉詐廣告均已下架。

數發部依法定程序要求Meta陳述意見，並邀集高檢署、法務部調查局、內政部和北市府等相關單位與會討論。調查發現，Meta雖已配合將北市府所提供的95%詐騙廣告下架，但由於本次北市府提供的通報案件不是電子檔案，而是紙本資料，Meta在處理紙本通報的速度緩慢，所以仍有5%案件未能於24小時內下架。

綜合考量違規情事，數發部依「詐防條例」裁罰新台幣250萬元，並要求Meta 於30日內改正。

另外，Meta還涉及未提供委託刊播者等相關資料給北市府，不過經查發現，Meta已將相關資料提供給內政部警政署，符合相關規定。後續數發部將請內政部評估建立單一窗口機制，以利業者和地方政府遵循辦理。

數發部強調，秉持依法行政立場，督促業者落實法遵，除要求業者限期改正外，為加速處理流程，數發部將協助各地方政府與4大平台業者建立電子送達約定，未來透過數發部建置的「網路詐騙通報查詢網」以電子通知，即時下架涉詐廣告，降低民眾接觸涉詐廣告的風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財