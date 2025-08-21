3個月內罰3次！Meta詐騙廣告未24小時內下架 遭罰250萬元

短短3個月內，數發部3度對Meta開罰。（路透社）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天表示，日前北市府通報Meta旗下的Facebook平台，有涉及詐騙的廣告，但Meta未依法於通知後24小時內下架，數發部因此依法開罰250萬元。這是短短3個月內，數發部第3次對Meta開罰。

Meta發言人︰合作改善通報流程

Meta發言人對此表示：「Meta持續與台灣數位發展部及執法機關緊密合作，打擊並移除平台上的詐騙內容。此次罰款的主因之一是政府機關以紙本公文形式通報給我們，而非以電子形式通知，導致我們檢視流程因此延誤。儘管如此，Meta 仍在24小時的時限內，移除了95%由紙本公文形式通報的廣告。我們將與數發部持續合作改善通報流程，確保更迅速地檢視與移除詐騙廣告。」

請繼續往下閱讀...

《詐欺犯罪危害防制條例》去年下半年上路後，要求Meta、Google、Line、TikTok等4大平台落實廣告實名制，以防詐騙集團刊登廣告。今年5月，Meta才因未依法揭露委託刊播者、出資者資訊，首次遭數發部開罰100萬元。6月，Meta再度因廣告資訊揭露不全，被認定有「系統性缺失」，被重罰1500萬元。

而關於這次裁罰，數發部說明，台北市政府於6月18日、7月14日移送Meta涉及違法案件共計1763則，依案件類型分為：未依「詐防條例」於24小時內下架77則、未提供委託刊播者等資訊1686則。數發部在接獲通報後啟動調查作業，確認通報的涉詐廣告均已下架。

數發部依法定程序要求Meta陳述意見，並邀集高檢署、法務部調查局、內政部和北市府等相關單位與會討論。調查發現，Meta雖已配合將北市府所提供的95%詐騙廣告下架，但由於本次北市府提供的通報案件不是電子檔案，而是紙本資料，Meta在處理紙本通報的速度緩慢，所以仍有5%案件未能於24小時內下架。

綜合考量違規情事，數發部依「詐防條例」裁罰新台幣250萬元，並要求Meta 於30日內改正。

另外，Meta還涉及未提供委託刊播者等相關資料給北市府，不過經查發現，Meta已將相關資料提供給內政部警政署，符合相關規定。後續數發部將請內政部評估建立單一窗口機制，以利業者和地方政府遵循辦理。

數發部強調，秉持依法行政立場，督促業者落實法遵，除要求業者限期改正外，為加速處理流程，數發部將協助各地方政府與4大平台業者建立電子送達約定，未來透過數發部建置的「網路詐騙通報查詢網」以電子通知，即時下架涉詐廣告，降低民眾接觸涉詐廣告的風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法