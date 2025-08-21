晴時多雲

三星確定丟單！Google Tensor G5 首採台積電3奈米製程

2025/08/21 14:32

Google發表Pixel 10系列新機。（路透）Google發表Pixel 10系列新機。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google在 21日發表Pixel 10系列4款新手機，全系列皆搭載專為Gemini AI技術設計的Tensor G5晶片，採台積電3奈米製程。這證實三星丟單的傳聞，台積電攔胡成功，拿下Tensor G5訂單。

Tensor G5晶片採台積電3奈米製程（圖翻攝 Google 官網）Tensor G5晶片採台積電3奈米製程（圖翻攝 Google 官網）

今年6月市場就盛傳Google 計劃在今年推出的旗艦手機 Pixel 10 系列，首次採用由台積電量產的 Tensor G5 晶片，這款晶片基於台積電第2代3奈米製程「N3E」節點，由於該晶片非像往常一樣由三星代工，失去Google對三星來說是一個沉重的打擊，三星面對訂單丟失難以接受，找出 Google 為何將代工訂單轉投台積的原因。

當時韓媒直言，Google 轉單問題出現在三星的 3 奈米製程，因良率下滑、穩定性不足，成為 Google 更換代工夥伴的主因。

三星丟單的傳聞在8月21日獲得證實。Google 21日發布Pixel 10系列4款新手機，包含 6.3 吋的 Pixel 10、Pixel 10 Pro，以及 6.8 吋的 Pixel 10 Pro XL 還有展開後擁有 8 吋的摺疊手機 Pixel 10 Pro Fold，均搭載新一代 Tensor G5 晶片，這款晶片採台積電3奈米製程。

