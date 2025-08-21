服務升級搶市 momo推大家電58小時快配

晴時多雲

2025/08/21 13:51

momo推「大家電58H快配」服務。（業者提供）momo推「大家電58H快配」服務。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕momo富邦媒（8454）今日宣布，推出「大家電58H快配」服務，成為全台首家提供「大型家電最快隔日配送、並於下單後58小時內完成安裝」的電商平台。

momo表示，經調查得知，消費者在選購大型耐用品時，不再僅以價格為唯一指標，而是更重視整體交易流程的效率與交付品質，從下單、配送到安裝的時間安排與執行穩定性，已逐步納入購買決策的重要考量。

momo指出，該公司長期經營「大家電安心配」服務，觀察到消費者在電器故障或急需換機情境下，對安裝速度與配合彈性的要求明顯提高。而因此而生的「58H快配」率先於北中南六都指定區域啟動，品類涵蓋電視、冰箱、洗衣機等主力品類。

富邦媒總經理谷元宏表示，價格是消費者在意的因素之一，但當商品規格與價格日趨接近，交付體驗的品質、效率成為真正拉開差異的關鍵。平台的價值不只在提供商品選項，而在於是否能協助消費者簡化流程、降低決策與等待成本。這正是momo推動『大家電58H快配』的初衷。

