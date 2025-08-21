川普關稅戰反噬！《經濟學人》：各國急逃美國依賴 中國反成大贏家

《經濟學人》認為，美國的地位已大不如前，反而逼得各國尋找替代市場、結盟對抗華府。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普想靠「關稅戰」重塑全球貿易秩序，把美國重新推上世界中心，恐怕打錯算盤。《經濟學人》直言，美國的地位已大不如前，反而逼得各國尋找替代市場、結盟對抗華府。最終最大贏家或許不是美國，而是中國。

英國《經濟學人》報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）稱之為「川普回合」（Trump Round）的貿易談判，旨在重申美國的主導地位。白宮的賭注是，瓦解曾經由世界貿易組織（WTO）監管的舊秩序，將迎來一個以美國為中心的新秩序。

然而，川普表現得彷彿美國依然是世界貿易的軸心，卻可能加速權力轉移到別處。報導指出，如今，全球最大市場的美國在世界貿易中的地位已不如以往，本世紀初，美國占全球進口額的5分之1，現在只剩8分之1，即便各國與川普達成關稅協議以確保市場准入，但他們也同時在尋求替代方案。正如一位南韓官員所言「第一步是向美國讓步，第二步就是尋找其他出路。」

報導指出，世界各國正在以各種方法迴避舊經濟秩序的終結，有的以補貼和保護主義支撐本土企業，有的正在開拓新市場，還有一些更大膽的國家則正在結盟，以對抗美國的影響力，對許多國家而言，選擇並不是單純在「服從華府」或「霍布斯主義」（Hobbesian，意旨無限制的、自私、而野蠻的競爭情況）之間，而是在「短期補救」與「長期替代」之間取捨。

鑑於川普對關稅的偏好，再加上關稅可能會在他卸任後持續實施，向貿易戰受害者提供補貼可能會浪費資金並扭曲市場。像是巴西推出了一項60億美元（約新台幣1827億元）的信貸計畫，措施包括免稅期和國家擔保採購，加拿大也採取了類似策略，承諾提供近10億美元（約新台幣305億元）支援其木材業。其他國家則採取更直接的手段，加拿大與日本對金屬進口加徵新關稅，與此同時，印度加倍推動「印度製造」。

更有前景的做法是另尋新市場。從亞洲到非洲，政府正透過出口基金與激勵措施推動企業走向海外。新加坡與南韓便資助中小企業前往南亞、中東與墨西哥尋找機會。部分貿易已經開始轉向。南非農民出口更多農產品至中國，並敦促歐盟放寬柑橘檢疫規範。

最具影響力的則是新聯盟的形成。隨著美國愈來愈不可靠，美國在《美墨加協定》下的兩個鄰國與貿易夥伴，加拿大與墨西哥關係日益密切。

報導指出，最大贏家或許是中國。自2015年以來，中國對全球南方的出口已翻倍，如今它對南亞、東南亞、拉丁美洲與中東的出口額，已超過對美國與西歐的出口。今年7月，即便對美出口大幅下滑，中國整體出口仍比去年同期成長7%，川普的關稅反而深化了這些聯繫。

今年6月，習近平承諾取消幾乎所有對非洲的進口關稅，他積極出席拉丁美洲與東南亞的領導人峰會。中國與東協正在修訂自由貿易協定，預計年底前獲得批准。與印度的關係也在回暖。川普原本想把美國置於世界貿易的中心，事情卻完全不如計劃。

