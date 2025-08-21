企併法修法拍板 助工具機產業控股降關稅衝擊

為提高企業籌組產業控股公司意願，國發會推動企業併購法修法。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國關稅衝擊我工具機等產業，為提高企業籌組產業控股公司意願，國發會推動企業併購法修法，讓公司股東籌組產業控股公司時，得選擇證券交易所得免計入當年度基本所得額，於未來實際轉讓時才申報。修正草案今獲政院通過。

國發會偕同經濟部共同擬具企業併購法第44條之2、第52條之1、第54條修正草案，目的在解決現行企業如透過股份轉換籌組產業控股公司，股東恐即面臨證券交易所得須計入基本稅額，形成無實質現金收入卻需繳稅情況。

國發會主委劉鏡清表示，我國企業過去即面臨規模偏小，研發量能不足等因素影響競爭力，近期受美國關稅政策影響，如工具機等產業更備受考驗。

因此，劉鏡清去年即提出推動企業籌組產業控股公司構想。期間經與相關產業協會、專家等進行多次討論及召開多場跨部會會議後，提出本次企業併購法修正草案，讓企業得藉籌組產業控股公司，整合資源，創造規模經濟，共同打國際盃。

國發會表示，本次修法如順利通過，將由國發會另訂產業控股公司認定辦法，與財政部共同合作，就得適用本次修法租稅措施之產業控股公司規模、型態及營運範圍等條件進行規範與把關，以達成協助企業發展產業控股公司政策目的。

國發會表示，本次相關立法作業完成後，預計5年內帶動至少一定規模的15家產業控股公司成立。

劉鏡清強調，由於近期美國關稅政策影響，政府持續與產業座談，許多業者也表達希望政府協助促成發展產業控股公司建議。因此，本次修法也是回應業者殷切需求。

