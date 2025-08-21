鼓勵工具機等產業組控股公司，政院通過企併法修正草案。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工具機產業深陷美國關稅危機，政府也拋出產業控股想法。為推動企業資源整合並降低併購障礙，行政院於今（21）日通過經濟部、國發會、財政部共同擬具之「企業併購法修正草案」，此次修法聚焦在股份轉換成立產業控股公司增訂租稅措施，盼企業能透過整合提升競爭力。

經濟部說明，企業於關鍵轉型期突破成長瓶頸、提升營運效率，透過整合成立產業控股公司，藉由控股架構整合人力、財務、製造、技術及品牌，分攤風險與成本，可提升企業議價與國際應變能力，企業併購不僅是單純的經營策略，也是驅動產業升級、整合資源、開拓國際市場的工具。

但現行稅制企業成立控股公司時，股東如有證券交易所得恐面臨即時課稅，而形成之併購阻礙。

經濟部說明修法有兩大方向，「增訂股份轉換租稅措施」，依企業併購法第29條規定被他公司收購為其100%持股的子公司，且收購公司經國家發展委員會認定為產業控股公司，股東就讓與公司股份予收購公司作為對價，抵繳其承購收購公司股款之證券交易所得，可選擇免予計入當年基本所得額，於實際轉讓時再行申報核課，以提高企業整合意願。

其次是「明定通報義務」產業控股公司須依財政部規定檢具股東文件，向稅捐稽徵機關申請，以確保稅收權益。

為避免租稅措施遭濫用，國發會將會同財政部訂定相關辦法，規範產業控股公司的規模、型態與營運範圍，並明確規定收購公司、被收購公司及股東須符合之要件。相關子法將與租稅措施同步上路，確切日期由行政院另行公告。

經濟部補充，我國多數企業屬中小規模，透過垂直或水平整併，不僅可擴大營運規模並產生規模效益，子公司也能保有品牌與管理文化。長期來看，修法希能透過提供租稅措施誘因，提高籌組產業控股公司意願，長遠而言，幫助產業強化供應鏈韌性及國際競爭力，也可擴大稅基增加稅收。

