台幣爆量重貶近2角 淪最弱亞幣

2025/08/21 12:32

台幣爆量重貶近2角、逼近30.5元關卡 淪最弱亞幣（記者陳梅英攝）台幣爆量重貶近2角、逼近30.5元關卡 淪最弱亞幣（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國政府擬入股台積電的訊息沉澱後，台股今日回神，早盤一度大漲逾300點，收復昨日近半跌幅。不過，新台幣兌美元匯率卻持續走弱，中午暫時收在30.484元、貶值1.76角，匯價續創波段新低，台北外匯經紀公司爆出12.5億美元近期大量。

新台幣近兩日加速走貶，繼昨日大跌1.88角後，今日延續頹勢，早盤以30.32元開出、小貶1.2分，隨即貶破30.4元大關，並逐步逼近30.5元整數關卡。

匯銀人士指出，雖然台股今日反彈，但外資昨日大舉賣超台股逾600億元，資金持續匯出，使匯市承壓。加上美國聯準會最新會議紀錄顯示，僅有兩位官員支持降息，美元獲得支撐，進一步壓抑亞幣走勢。市場現正聚焦週五登場的傑克森霍爾央行年會，關注聯準會主席鮑爾的談話方向。

觀察主要亞幣表現，日圓兌美元仍在147附近震盪，人民幣離岸價回穩至7.18，韓元則在平盤附近整理，唯獨台幣連兩日走勢最弱，淪為亞幣中表現最差。

