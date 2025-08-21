房貸荒擴散 新北八處重劃區預售買氣年減逾5成

江翠北側今年上半年預售屋僅揭露48件、對比去年同期的389件，買氣大幅萎縮超過87%。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸緊縮、信用管制等箝制，民眾對於房價持續上漲預期已改觀，進而造成整體買氣快速下滑。根據房仲業者彙整2024上半年、及2025年上半年，新北市主要重劃區預售屋實價揭露件數，發現8處重劃區預售屋買氣大幅衰退5成以上。

根據永慶房產集團彙整，今年上半年，新北市林口、淡海等兩處新市鎮預售屋揭露件數超過400件，但對比去年同期，年減幅均超過5成，至於，新北市主要重劃區中，板橋江翠北側、土城暫緩、新莊泰山塭仔圳以及新莊副都心等4處重劃區預售屋買氣年減幅均超過7成，又以江翠北側衰退幅度最大，今年上半年僅48件、對比去年同期的389件，買氣大幅萎縮超過87%。

板橋江翠北側 買氣大減87%

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，自從去年9月19日央行祭出第七波選擇性信用管制後，投資買盤大幅減少，加上銀行房貸持續緊縮，房市氛圍轉趨保守觀望，預售屋買氣快速萎縮。

陳金萍表示，近幾年重劃區預售屋房價飆升、對於首購族與換屋族來說，購屋門檻迅速拉高、購屋負擔變得更重。不過，在第七波選擇性信用管制與銀行房貸緊縮的狀況下，不少民眾心態轉趨保守，期待有一定幅度的降價，才願意進場，使這些重劃區在今年上半年的預售屋買氣明顯萎縮。

