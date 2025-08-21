晴時多雲

高鐵推「寧靜車廂」 網友反應兩極

2025/08/21 12:15

台灣高鐵公司公布新制，未來旅客若要講電話，得到列車與列車間的玄關，不能再在車廂內講電話，目的是保持車廂內安靜，維持搭乘品質。（示意圖，資料照）台灣高鐵公司公布新制，未來旅客若要講電話，得到列車與列車間的玄關，不能再在車廂內講電話，目的是保持車廂內安靜，維持搭乘品質。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣高鐵（2633）規劃9月22日起實施「寧靜車廂」政策，未來旅客在高鐵車廂內使用手機、平板等3C產品時，將強制配戴耳機，需講電話，則必須比照日本新幹線，移步到車廂玄關處。消息一出，引發PTT網友熱議，對於寧靜車廂政策，網友的評價相當兩極，有的網友表支持，認為台鐵、捷運也應該比照辦理，但也有網友覺得沒意義、擾人。

綜合媒體報導，為提升旅客乘車品質，高鐵公司宣布，將於8月22日公告修改旅客運送契約，增訂「寧靜車廂」規範，未來旅客若要講電話，得到列車與列車間的玄關，不能再在車廂內講電話。新制將在9月22日上路，前期先強力宣導，後期若旅客不配合，高鐵公司得拒載。

高鐵董事長史哲表示，「寧靜車廂」目的是要維持其它旅客的搭車品質，車上聽音樂、看影片就得戴耳機，這不是很困難的事，不要把聲音放出來讓車廂其他旅客都聽到，「要講電話就去玄關（車廂與車廂連接處）講，不要影響其他旅客」。

史哲強調，這種做法跟日本的新幹線上搭乘規定一樣，國人去日本都能夠遵守了，在台灣搭高鐵一樣能遵守，這也是要還給旅客好的搭乘品質，大家要一起維護高鐵這個品牌。

消息一出，引發PTT網友熱議，對於高鐵寧靜車廂政策，網友的評價相當兩極，有網友大力支持，稱「大支持,台鐵、捷運也應該比照辦理!」、「要講手機的去玄關講 方向正確」、「政策不錯 推」、「很認同啊 加價我也願意坐這車廂」、「拜託要堅持下去，還我安靜乘車品質」、「不愧是文化人董座 華麗轉身文明高鐵」等。

但也有網友不看好，表示「這些有的沒的政策不但搞基層也不增加營收 做心酸的」、「台灣那種死個性 有可能嗎」、「覺得這個沒意義擾人」、「根本管太多 覺得吵的可以自己叫uber接送」、「不可能 員工不想惹事 一定會當沒看見」、「這東西用講的都很美好，但你要下面怎執行才是問題」、「最後一定被刁民抗議到取消」、「累的會是乘務員 要每天跟乘客勸導甚至吵架」等。

