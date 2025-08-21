晴時多雲

持股只是形式 ! 美政府牽制台積電「3手段」曝光

2025/08/21 12:06

美國擬入股半導體巨頭，台積電與英特爾待遇大不同。（彭博資料照）美國擬入股半導體巨頭，台積電與英特爾待遇大不同。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府釋出訊號，將調整《晶片法案》的補貼模式，從單純補助轉為股權投資，此舉在半導體產業引發高度關注，因為對美國本土廠商英特爾與外資台積電，美政府這一手，效果與意涵大相逕庭。

業內人士分析，以美國政府對台積電補助金額估算，持股比例也僅約0.7%，雖不會影響經營權，但股權只是「形式上的進場票」，美國政府可以以「3手段」牽制台積電未來的營運，包括祭出「國內關鍵產業體系」進行政治論述，以及「黃金股」（Golden Share）模式，與透過「補貼續撥」或「許可審查」，展現實質影響力，影響台積電的產能調度與技術轉移方向。

據報導，英特爾原本預定獲得約108億美元（約新台幣3294億元）補助，用於俄亥俄州、新墨西哥與亞利桑那州的建廠計畫，但川普政府考慮將這筆補助轉為股權，以英特爾目前市值折算，相當於10%持股。這將使美國政府直接成為英特爾大股東，英特爾也幾乎等於「半國有化」。

但台積電的情況與英特爾不同，若根據美國政府補助金額與台積電依據現有美國存託憑證ADR價格計算市值，這66億美元（約新台幣2103億元）補助全數轉為股權，美政府持股比例也僅約0.7%。表面上，美國對台積電幾乎不可能藉由股權直接施加影響力，但背後卻可形成不成比例掌控力。

分析人士指出，台積電事件不能單看股權比例。因為英特爾是美國自家的「戰略產業」，政府直接持股代表政治力深度介入，但台積電是外資，其亞利桑那廠高度依賴美國補助、稅收優惠與基礎設施支持。若美國以出口管制、CFIUS 審查與國防生產法等國安工具，就有足夠理由對台積電施壓。

簡單來說，美國政府入股這兩家公司將形成對比，英特爾可能成為「政府股東下的本土半國有企業」，股權直接轉化為影響力。台積電則面臨「股權比例小，但國安壓力大」的局面，美國可透過政策與制度實現間接掌控。

業內人士直言，美國這項政策安排符合戰略盤算，對英特爾將確保其不會在全球競爭中進一步失勢；對台積電則藉由補助與規範，讓全球最先進的製程產能部分綁定美國本土。

業界普遍認為，這反映出美國在晶片戰略上的雙重策略，對內是加強控制，對外則是藉政策槓桿擴大影響。最終，美國是否能同時扶持本土廠商、又牢牢掌握台積電等外資企業的產能，將決定其在未來半導體競爭中的實力。

