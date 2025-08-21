Palantir連6個交易日下跌 市值蒸發2.2兆元

美國數據分析巨擘「帕蘭泰爾（Palantir）」股價已經連續6個交易日下跌，創下自2024年4月以來最長的連跌紀錄。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國數據分析巨擘「帕蘭泰爾（Palantir）」股價已經連續6個交易日下跌，創下自2024年4月以來最長的連跌紀錄，市值蒸發730億美元（約新台幣2.2兆元）。

綜合媒體報導，根據S3 Partners數據顯示，Palantir這波跌勢，讓做空Palantir的投資人帳面上賺進超過16億美元（約新台幣486.9億元），不過，這筆獲利只能稍微彌補他們今年以來高達45億美元（約新台幣1370億元）的總虧損。

請繼續往下閱讀...

報導指出，雖然近期股價回檔，Palantir今年以來的漲幅仍達106%，持續穩居標普500成分股漲幅第1名。

對於Palantir股價下跌的原因，有分析認為，可能與近日大型科技股普遍走弱有關。Fny資產管理公司投資組合經理拉伊（Vikram Rai）表示，Palantir這波賣壓其實早該出現，和放空沒有關係。當Google、Meta、微軟都在下跌時，估值偏高的股票自然跌得更多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法