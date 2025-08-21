立法院三讀通過無糖飲料免徵貨物稅，統一6款無糖茶飲，7-ELEVEN、家樂福降價了。（取自統一官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕立法院三讀通過無糖飲料免徵貨物稅，統一（1216）企業開第1槍，即日起調降符合免徵貨物稅條件的無糖飲料品項出廠價格，子公司7-ELEVEN、家樂福兩大通路販售的6款無糖茶飲，火速跟進降價1元。

統一企業表示，以免徵15%貨物稅估算，每罐飲料出廠價大約調降1元，7-ELEVEN同步調降門市販售的茶裏王四季春茶PET600 、茶裏王伯爵紅茶PET600、茶裏王綠茶玉露PET600價格，從每罐25元調降為24元；璞韻四季青茶PET350、璞韻日本煎茶PET350從35元降價為34元；原味本舖無糖麥茶PET600從30元降價為29元。

OK便利店配合供應商降價，茶裏王四季春即日起每罐從25元調降為24元。

家樂福響應無糖飲料免徵貨物稅政策，8月22日~9月9日也祭出首波優惠，指定6款無糖茶飲，包括茶裏王四季春茶、伯爵紅茶600ml、璞韻日本煎茶、四季青茶350ml、茶裏王綠茶玉露600ml、原味本舖麥茶600ml ，滿199元現折10元。

通路業者表示，目前尚未有其他無糖飲料業者跟進降價。

