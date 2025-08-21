晴時多雲

Fed若在全球央行年會「放鷹」! 外銀曝 :「這些類股」首當其衝

2025/08/21 12:32

外銀認為，聯準會若在全球央行年會上採取鷹派立場，小型股與房屋建商將面臨最大風險。（路透檔案照）外銀認為，聯準會若在全球央行年會上採取鷹派立場，小型股與房屋建商將面臨最大風險。（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕

美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於 22 日在傑克森霍爾全球央行年會發表演說，市場正屏息以待，尋找決策前景的蛛絲馬跡，並據此調整投資布局。據《Investing》報導，巴克萊銀行（Barclays）分析指出，若聯準會在會議上展現鷹派立場，將對小型股與房屋建商形成最大衝擊。

巴克萊報告指出，小型股，尤其是小型價值股，在利率政策敏感度最高。如果鮑爾的談話讓市場對降息預期落空，這些標的可能率先下跌。回顧 7 月通膨數據公布後的交易模式，9 月降息的期貨隱含機率一度從 87% 飆升至超過 100%，顯示市場對降息的樂觀情緒極高。然而，若年會訊號偏鷹，市場重新定價的壓力將隨之浮現。

報告進一步指出，過去幾週，部分股市板塊已快速從「利率維持高檔更久」的預期，轉向「降息來得更快更低」。這意味一旦出現鷹派意外，小型股與房屋建商這兩大板塊，將因先前過度押注寬鬆而成為最大受害者。其次則是銀行股與零售股，也可能面臨短期震盪。

其中，房屋建商風險尤其明顯。巴克萊強調，依據 GICS 四級子產業指標，房屋建商對利率上升的敏感度高於建築產品公司。原因在於利率一旦走高，將直接抑制住房需求，進而影響建商的銷售與獲利。

至於銀行股，巴克萊則抱持相對樂觀的態度。分析指出，金融板塊雖可能因短線鷹派訊號而回檔，但長期來看，這反而可能帶來逢低布局的機會。因此，即便面臨波動，該行仍維持對銀行股的正面評價。

隨著鮑爾即將發表談話，投資人正密切觀察聯準會是否釋放鷹派訊號，或維持市場期待的降息步調。對投資市場而言，這場年會的言論將成為判斷資金流向與板塊輪動的關鍵依據。

