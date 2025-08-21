晴時多雲

焦點股》中華汽車：新車助攻 股價強彈

2025/08/21 10:39

中華汽車第3季MG G50 Plus廂式休旅車和電動商用車ET35上市，將帶動成長動能，早盤股價一度強漲逾8%。（記者楊雅民攝）中華汽車第3季MG G50 Plus廂式休旅車和電動商用車ET35上市，將帶動成長動能，早盤股價一度強漲逾8%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華汽車（2204）上半年受到關稅、貨物稅等不確定因素影響，領牌量衰退，但中華汽車全年銷售目標仍維持4.9萬輛不變，第3季MG G50 Plus廂式休旅車和電動商用車ET35上市，將帶動成長動能，早盤股價一度強漲逾8%，攻上61.9元，截至10:29分，股價暫報59.5元，漲幅4.2%，成交量逾2794張。

中華汽車表示，今年銷量目標4.9萬輛中自主品牌CMC約2.4萬輛、多元品牌含代工是2.5萬輛，比重接近1比1，J Space輕型商用車目前一般車型下訂後大約是1個月可以交車，全年1.9萬輛的銷售目標沒有改變。

MG品牌今年1~7月領牌數2415輛，即將上市的MG G50 Plus廂式休旅車定位為正7人座，台灣有許多消費者對7人座需求明確，但目前市售7人座產品價格太貴，只能買5+2車型，MG G50 Plus預售價110萬元，希望可以滿足7人座市場。

電動商用車ET35搭載國產 ADAS Level 2、IoT 車聯網、快充控制器等，9月底會陸續交車，未來會逐步推出各式各樣車款，利用自主研發能力可以創造局部優勢。

