華航攜手西南航空聯票開賣 再創台美聯航結盟新局

2025/08/21 10:41

華航總經理陳漢銘（左三）與西南航空首席執行長 Bob Jordan（右三）於美中時間 8 月 20 日在達拉斯的西南航空總部簽署擴大合作備忘錄，宣布未來針對會員酬賓哩程計畫、共用班號等強化合作藍圖，締造台美航空雙強聯手新局。（華航提供）華航總經理陳漢銘（左三）與西南航空首席執行長 Bob Jordan（右三）於美中時間 8 月 20 日在達拉斯的西南航空總部簽署擴大合作備忘錄，宣布未來針對會員酬賓哩程計畫、共用班號等強化合作藍圖，締造台美航空雙強聯手新局。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空今日宣布，與美國西南航空（Southwest Airlines）展開全新合作，打造越洋航線轉接網絡，聯程機票即日起正式開賣，明 （2026）年 1 月起提供旅客無縫銜接全美超過百座城市的嶄新服務。

陳漢銘表示，西南航空是美國旅客最信賴的航空品牌之一，也是華航擘劃北美航網的重要合作夥伴，而華航更是西南航空拓展亞洲市場的首家合作對象，象徵台美聯航策略的重要里程。航班接轉服務只是起點，未來將持續推動雙方會員酬賓哩程互惠計劃、共用班號等，並探索更多兩航聯名的合作機會，創造台美航空品牌合作綜效。

西南航空首席執行長 Bob Jordan 表示，這不僅是西南航空首次與亞太主要國際航空公司展開策略結盟，也為旅客帶來跨太平洋全新旅行體驗。西南航空長期致力以合理票價和高品質服務串連全美，而華航在亞太市場擁有綿密航網和堅強的實力，非常期待雙方未來將提升更多元的合作項目，為旅客創造更多元服務與價值。

陳漢銘與Bob Jordan美國時間 8 月 20 日達拉斯的西南航空總部簽署擴大合作備忘錄，未來將針對會員酬賓哩程計畫、共用班號及品牌聯名等領域強化合作藍圖，締造台美航空雙強聯手的雙贏新局。

華航指出，華航深耕北美市場布局完善，旅客可直飛美西五大門戶，包括洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及 12 月 3 日新開航的鳳凰城，銜接西南航空航班前往芝加哥、休士頓、達拉斯、華盛頓、奧蘭多、拉斯維加斯、丹佛、聖地牙哥、奧斯汀等主要城市，滿足跨太平洋商務觀光等多元需求。

華航說，即日起旅客可透過華航網站，一站式輕鬆預訂明（2026）年 1 月 19 日起華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯程機票（一本票），享受跨航報到、行李直掛等便利轉機服務。

華航看好台美兩地往返及轉機旅運需求，積極強化航網佈局，規劃直飛北美七大主要城市，包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、鳳凰城及加拿大溫哥華，每周超過 40 班次往返美加地區，結合綿密便捷的區域航網，提供近 500 個航班服務北美往返亞洲的轉機旅客，鞏固華航北美市場，實現展翼全球的營運願景。

