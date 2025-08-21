晴時多雲

焦點股》廣宇：爆量攻漲停 創近5個月新高

2025/08/21 09:58

廣宇6月底啟用馬來西亞P10新廠，已開始向美、中客戶出貨挖礦機。（記者方韋傑攝）廣宇6月底啟用馬來西亞P10新廠，已開始向美、中客戶出貨挖礦機。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團旗下連接線廠廣宇（2328）新伺服器產品線可望於第3季逐步出貨，並伴隨挖礦機加工收入認列，全年營收目標挑戰250億元。受惠於買盤力挺，廣宇今日股價爆量勁揚，截至上午9時40分暫報漲停價53.2元，成交量5萬1275張，創近5個月波段新高。

廣宇6月底啟用馬來西亞P10新廠，已開始向美、中客戶出貨挖礦機，所認列的加工費用將為整體營運表現增添柴火。此外，廣宇正與北美客戶合作擴大伺服器業務規模，自從第1季起量產交換機，第2季進一步與客戶討論新伺服器產品規格，預計第3季起有機會出貨。

為了升級產品線，廣宇鎖定1項透過PCB技術製作馬達線圈的軸向電機創新方案，並計畫併購1家歐洲電機公司，預計第4季完成交易。該技術應用將涵蓋3大領域，包括工業用大型風扇、二輪電動機車輪內馬達，以及人形機器人髖關節與手肘等大關節模組。

