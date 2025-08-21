逆轉！前兆豐金董座蔡友才涉金控法等案 高院改判蔡全部無罪

前兆豐金董座蔡友才涉金控法等案，高院改判蔡全部無罪。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕前兆豐金控董事長蔡友才被控背信罪、違反金控法等案，台北地院依偽造文書罪判決蔡友才9月徒刑，其餘違反金控法特別背信等罪均獲無罪，全案上訴後，歷經４年多時間審理，高等法院今判決逆轉，改判蔡友才全部無罪，全案可上訴。

至於同案被告方面，時任王兆豐金主任秘書王起梆，依偽造文書罪改判2月（一審判刑6月）、前紐約分行經理黃士銘仍判無罪。蔡等3名被告均未到庭聆判。

檢方起訴指出，前兆豐金董事長蔡友才、主任秘書王起梆利用公司資源，另設鑒機公司，藉核貸潤泰集團收受服務費新台幣2.25億元洗錢到海外隱匿，涉嫌違反金控法、刑法背信、洗錢等罪。

檢方指控，蔡友才明知美國紐約州金融服務署（DFS）對兆豐銀紐約分行金檢報告認定有缺失，卻不開董事會或向董事報告，故意隱瞞，以致兆豐遭重罰1.8億美元，約合新台幣57億元。

蔡友才、王起梆與時任紐約分行經理黃士明被控在兆豐銀重罰消息未公布前，脫手持股獲利，涉嫌證券交易法的內線交易罪。台北地檢署2016年起訴蔡、王、黃3人，並對蔡求處12年、王10年、黃4年徒刑。

台北地院審理後認定，蔡友才、王起梆成立2家鑒機公司過程，涉嫌偽造召開董事會不實紀錄，辦理公司登記，構成刑法使公務員登載不實罪，另外，蔡友才接獲美方金檢缺失改善案，未送交董事會討論，回覆Cover Letter到美國紐約州金融監理署，構成刑法行使業務登載不實文書罪，將蔡各判4月、6月徒刑，應執行9月徒刑，可易科罰金27萬元。王起梆部份，依刑法行使業務登載不實文書罪判刑3月，可易科罰金9萬元。

至於檢方指控蔡友才涉金控法、刑法背信等罪、黃士明犯行等，均判決無罪。

北院指出，蔡友才任職兆豐期間成立鑒機公司，並無涉及在處理兆豐與第三人事務時，使兆豐產生損害，另外，無證據證明蔡友才影響兆豐銀行核貸案，以及潤泰集團借貸款項運用在投資鑒機公司，未涉犯刑法背信罪或金控法特別背信罪。全案上訴高等法院。

