晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

逆轉！前兆豐金董座蔡友才涉金控法等案 高院改判蔡全部無罪

2025/08/21 09:56

前兆豐金董座蔡友才涉金控法等案，高院改判蔡全部無罪。（資料照）前兆豐金董座蔡友才涉金控法等案，高院改判蔡全部無罪。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕前兆豐金控董事長蔡友才被控背信罪、違反金控法等案，台北地院依偽造文書罪判決蔡友才9月徒刑，其餘違反金控法特別背信等罪均獲無罪，全案上訴後，歷經４年多時間審理，高等法院今判決逆轉，改判蔡友才全部無罪，全案可上訴。

至於同案被告方面，時任王兆豐金主任秘書王起梆，依偽造文書罪改判2月（一審判刑6月）、前紐約分行經理黃士銘仍判無罪。蔡等3名被告均未到庭聆判。

檢方起訴指出，前兆豐金董事長蔡友才、主任秘書王起梆利用公司資源，另設鑒機公司，藉核貸潤泰集團收受服務費新台幣2.25億元洗錢到海外隱匿，涉嫌違反金控法、刑法背信、洗錢等罪。

檢方指控，蔡友才明知美國紐約州金融服務署（DFS）對兆豐銀紐約分行金檢報告認定有缺失，卻不開董事會或向董事報告，故意隱瞞，以致兆豐遭重罰1.8億美元，約合新台幣57億元。

蔡友才、王起梆與時任紐約分行經理黃士明被控在兆豐銀重罰消息未公布前，脫手持股獲利，涉嫌證券交易法的內線交易罪。台北地檢署2016年起訴蔡、王、黃3人，並對蔡求處12年、王10年、黃4年徒刑。

台北地院審理後認定，蔡友才、王起梆成立2家鑒機公司過程，涉嫌偽造召開董事會不實紀錄，辦理公司登記，構成刑法使公務員登載不實罪，另外，蔡友才接獲美方金檢缺失改善案，未送交董事會討論，回覆Cover Letter到美國紐約州金融監理署，構成刑法行使業務登載不實文書罪，將蔡各判4月、6月徒刑，應執行9月徒刑，可易科罰金27萬元。王起梆部份，依刑法行使業務登載不實文書罪判刑3月，可易科罰金9萬元。

至於檢方指控蔡友才涉金控法、刑法背信等罪、黃士明犯行等，均判決無罪。

北院指出，蔡友才任職兆豐期間成立鑒機公司，並無涉及在處理兆豐與第三人事務時，使兆豐產生損害，另外，無證據證明蔡友才影響兆豐銀行核貸案，以及潤泰集團借貸款項運用在投資鑒機公司，未涉犯刑法背信罪或金控法特別背信罪。全案上訴高等法院。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財