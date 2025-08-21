談新台幣匯率又失言？經濟部逐字稿還原真相

經濟部長郭智輝。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝昨在立法院答詢，有關媒體報導「郭部長希望新台幣匯價維持31元」，並引起中央銀行關切。經濟部21日嚴正澄清，郭智輝在立法院答詢時已明確向委員說明「不能操縱匯率」，匯率數字的討論，僅是反映部分業者對匯率回穩的期待，並非提出政策建議或所謂喊目標價。部分媒體以標題影射「部長希望央行操縱匯率」一事，完全與事實不符。

經濟部澄清，有關匯率數字的討論，是部長向委員說明過去六年新台幣兌美元平均水準約為31元，僅是反映部分業者對匯率回穩的期待，並非提出政策建議或所謂喊目標價。

經濟部重申，新台幣匯率由外匯市場供需決定，因應匯率波動對企業營運帶來的挑戰，經濟部已啟動「協助產業因應匯率變化任務小組」將持續協助產業降低匯率及營運風險。

經濟部也還原相關答詢內容逐字稿，供外界參考。

邱志偉委員︰

當然天災的部分我們有這個災後重建條例來處理，但是匯率跟關稅可操之在我嗎？

部長︰

報告委員 我個人認為 就我過去的經驗來看 匯率是可以在某一個部分；某一個狀況之下。

邱志偉委員︰

可操之在己？就是我們用政策可以去做調控。

部長︰

匯率我們是可以處理。

邱志偉委員︰

關稅是非可控的。

部長︰

關稅是非可控的。

邱志偉委員︰

操之在他？

部長︰

但是現在我們坦白講，我們已經知道暫定的關稅是20加N，所以就這樣的一個情況之下，我們先面對這個最壞的狀況嘛，我們在談只有更好不會更差，所以就20加N的時候，現在經濟部就就20加N，這樣的情況之下，我們如何協助這一些中小企業，他們能夠面對這樣的一個困境，所以我們第一個先解決匯率的問題。

邱志偉委員︰

所以匯率你覺得哪一種匯率水準才是符合業界的期待。

部長︰

我們現在的匯率，我們大概中小企業，他們比較擔心的是日本跟韓國，所以我們的匯率不是只有自己盯美國，而是要去考慮到整個動態環境。

邱志偉委員︰

您也是央行理事對不對？

部長︰

我是央行理事。

邱志偉委員︰

對啊你們在這個相關的會議討論的時候，也可以跟這個央行的總裁建議。

部長︰

我有，我會跟中央銀行的總裁，我們會來討論，怎麼樣子讓到未來，其實我跟委員報告，我們所瞭解的這是關稅的部分，應該會在未來三個月裡面談完。

邱志偉委員︰

談完就是有一個最終的關稅稅率，最終的。

部長︰

對，但是呢，這個會影響的波瀾…

邱志偉委員︰

是比較好的結果。

部長︰

大概六個月，所以我們現在也在討論怎麼樣讓台灣的匯率，從現在一直到農曆年前可以是穩定的，不會vibration太大，這樣子的話，我們台灣的企業韌性是非常強。

邱志偉委員。

目前的匯率可以嗎？你覺得維持在目前的匯率水準。

部長︰

現在30.23，所以現在的匯率應該是，業者來講說…

邱志偉委員

是不是到31到32？

部長︰

一般來講就過去6年，過去6年的平均值是31。

邱志偉委員︰

所以應該如果回到過去6年平均的這個水平會比較好。

部長︰

哇，那就太棒了！

邱志偉委員︰

那又回到你所說的，這是可操之在我的？是可操之在央行的相關的匯率政策，所以你做央行…

部長︰

我們不能操縱匯率！

邱志偉委員︰

你可以做宏觀調控，不是操縱宏觀調控，操縱跟宏觀調控是不一樣。

部長︰

謝謝委員的指教，這個部分…

邱志偉委員︰

因為你說是31是比較合理的？

部長︰

我們來努力。

邱志偉委員︰

我們往最棒的狀況去調整

部長︰

這個市場裡面我們比較怕的是「禿鷹跟預期心理」，因為我們在上半年我們其實出招蠻多的，所以這個會有人預期，說那你這樣的這個要換，台幣就會升值，那大家如果說讓那個，大家都在那裏等的話，怕他崩掉。

邱志偉委員︰

所以我剛綜合一下，關稅在六個月之內-三個月之內會有一個最終的稅率出來，然後我們希望在未來六個月，這個我們的匯率維持一定的水準。

部長︰

對

邱志偉委員︰

維持有競爭力的水準

部長︰

這個關一定可以過。

邱志偉委員︰

我們目標是到31，就是過去六年的平均稅率，這是我們最棒的狀況。

