焦點股》 宏達電︰AI眼鏡續發威 爆量漲停

2025/08/21 09:44

宏達電發表VIVE Eagle後，股價持續強勢。（記者王憶紅攝）宏達電發表VIVE Eagle後，股價持續強勢。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕手機股宏達電（2498）正式發表首款AI眼鏡－VIVE Eagle後，股價持續強勢，今日開高震盪走高，9:20分過後就攻高到漲停60元，創今年2月以來新高，成交量6.3萬張，而漲停委買張數高掛1.6萬張。

宏達電自結7月營業收入1.47億元，年減37%，稅後虧損2.16億元，每股稅後虧損0.26元。

宏達電看好VIVE Eagle是宏達電HTC史上銷量最大的VIVE裝置，而合作通路台灣大（3045）則預期短期內銷售目標5位數。

宏達電第二季稅後虧損7.2億元，每股稅後虧損0.86元，受惠第一季出售部分出售專利、部分人員給GOOGLE，上半年稅後盈餘33.38億元，每股稅後盈餘4元，而5月處分桃園部分土地、建物給和碩（4938），獲利39億元，貢獻每股獲利4.67元，第三季可完成交易，全年可望獲利，中止連6年虧損。

