焦點股》台積電：止跌上漲 衝達1150元

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國科技股續走跌，台積電ADR周三（20日）下跌1.76%，收在228.60美元，台積電（2330）經歷昨重挫之後，今止跌上漲，以1140元開出，早盤最高達1150元，上漲15元，漲幅1.32%，市值回升至29.82兆元，帶動半導體類漲幅超過1%。

美國通膨問題影響美股續下跌，標普500指數下跌15.59點、跌幅0.24%；那斯達克綜合指數下跌142.09點、跌幅0.67%；費城半導體指數跌40.69%、跌幅0.72%，美國政府擬投資入股的英特爾（Intel）也大跌近7%，美光跌3.97%，台積電ADR下跌1.76%。

美國商務部長盧特尼克19日受訪，表態支持川普政府以補助換取股權，台積電ADR應聲大跌，衝擊台積電昨股價跳水，收1135元，大跌50元、跌幅4.22%，市值日蒸發1.29兆元，市值跌破30兆元，縮減至29.43兆元，成交量為6.69萬張，其中外資大砍3.23萬張，顯見外資視美國政府拋出入股台積電為大利空。

