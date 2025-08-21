美擬擴大晶片補助換股權 陸行之：大基金美國版即將誕生

美國政府計畫以晶片法案的補助款，換取包含英特爾（Intel）、台積電（2330）、美光（Micron）、三星（Samsung）等半導體大廠股權。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國政府計畫以晶片法案的補助款，換取包含英特爾（Intel）、台積電（2330）、美光（Micron）、三星（Samsung）等半導體大廠股權。受消息影響，台積電20日股價大跌50元。對此，半導體分析師陸行之表示看法，稱無償補助變成入股，難怪台積電會拉回，並指若外媒所言為真，大基金美國版即將誕生。

綜合媒體報導，白宮19日證實，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正協商以晶片法案資金，取得英特爾10％股權的交易。知情者透露，盧特尼克也尋求將該模式擴大至其他獲得相關補貼的半導體企業，例如美光、台積電與三星。

消息曝光後，市場擔心台積電補助款可能改為美國政府入股，引發外資大賣台積電，台積電終場大跌50元、跌幅4.22%，收在1135元。

對此，陸行之20在臉書粉專發文表示看法，稱「無償補助變成入股，難怪（台積電）會拉回。如外媒新聞為真，大基金美國版即將誕生」。

陸行之發文一出，引發網友熱議，有網友表示「你要魔鬼的錢，它要你的命 驚不驚喜」、「比共產黨還狠，川普應該是美國共產黨？」、「美國要成立主權基金了嗎？」、「陳立武出的主意嗎」、「美國政府買台積電的股票的部位等於籌碼鎖死，有助將來推升台積電股價上漲。」等。

