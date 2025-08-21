晴時多雲

川普動作不斷點名台積電又處理俄烏 謝金河：中國悶聲發大財

2025/08/21 09:38

財訊傳媒董事長謝金河指出，美國總統川普動作不斷，備受國際矚目，除了處理俄烏戰爭，還頻頻點名台積電及台灣，連印度關稅都被課50%，讓全球的政經格局出現微妙變化。（歐新社）財訊傳媒董事長謝金河指出，美國總統川普動作不斷，備受國際矚目，除了處理俄烏戰爭，還頻頻點名台積電及台灣，連印度關稅都被課50%，讓全球的政經格局出現微妙變化。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕財訊傳媒董事長謝金河指出，美國總統川普動作不斷，備受國際矚目，除了處理俄烏戰爭，還頻頻點名台積電及台灣，連印度關稅都被課50%，讓全球的政經格局出現微妙變化。他認為在川普揮舞著指揮棒時，「中國趁著這個西線無戰事的空檔，加速調整經濟結構，台灣的壓力也加沉重了⋯⋯」，讓他直言「川普幹大事，中國悶聲發大財！」

謝金河在臉書發文指出，這個禮拜，世界的焦點仍然在川普身上，他先在阿拉斯加會見普丁，兩人看起來交情深厚。接下來是會見澤倫斯基，為了團結鞏固歐洲國家，川普把歐洲各國領袖，歐盟執委會主席，北約秘書長呂特都找來，大家圍坐在川普白宮楕圓形辦公室，川普像是老大在喬事情。世界的大老密室協商，好像少了習近平。

謝金河表示，這場從2022年持續到今天的戰事，應該已近尾聲，看烏克蘭要讓多少？解決這件難解的燙手山芋，川普距離諾貝爾和平獎，又近一步。但另一邊，中國卻異常靜寧靜，從關稅大戰開啓迄今，中國國家主席習近平除了走訪越南、柬埔寨、馬來西亞外，習近平一直保持低調，從未對外發言，和川普形成強烈對比。

謝金河分析，在美中關稅大戰，一開始雙方互相叫板，美國加到145%，中國也加到125%，之後經過瑞士回合，英國回合，雙方暫定美國對中國課30%，中國對美國課10%。現在各國關稅都談妥，但中國和美國又順延90天。這種邊叫板，邊談判，正好符合中國最大利益。

謝金河提到，最近川普頻頻點名台積電及台灣，這兩天商務部長盧特尼克的談話，讓台灣感覺很受傷。連美國在亞洲很倚重的印度，關稅都被課50%，川普無差別攻擊，莫迪作勢和中國改善關係，全球的政經格局出現微妙變化。

謝金河直言，中國利用這次西線無戰事的機會，趁機壯大自己。黃仁勳幫忙解決H20問題，現在進階到B30A，中國挾舉國之力全面加速發展Ai，人形機器人更是遍地開花，這次杭州六小龍加速上市籌資，宇樹、智元科技等加速前進。

謝金河也指出，中國仿效美國科技七雄，全力壯大科技企業實力，這次上海股市創下2015年以來新高，中國股市市值突破100兆人民幣，最近香港上市的小米、泡泡瑪特等業績表現亮眼，股價大漲。

謝金河在文末直言，當川普在全世界揮舞著指揮棒，中國的領導人顯得格外寧靜，他認為「拜登時代對中國的緊箍咒，到了川普似乎鬆綁了，中國趁著這個西線無戰事的空檔，加速調整經濟結構，台灣的壓力也加沉重了⋯⋯」。

