黃金漲啦！專家曝未來「挑戰價」、全看鮑爾一席話

黃金期貨價格週三 （20 日） 上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美元走弱，黃金期貨價格週三 （20 日） 上漲，市場參與者正為即將舉行的傑克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會做準備。同時，聯準會公布的會議紀要顯示，在7月會議上支持降息的官員屬於孤立少數。

市場焦點已轉向週五（22日）登場的傑克森霍爾會議，美聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的演說將是矚目焦點。

RJO Futures 市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「如果鮑爾釋放鴿派訊號，對黃金將構成利多，因為黃金本身沒有孳息收益。若真如此，金價將需要突破每盎司 3350 美元，最終可能再度挑戰 3400 美元。」

現貨黃金價格週三上漲 0.9% ，至每盎司 3344.37 美元，盤中稍早曾觸及自 8 月 1 日以來最低水準。美國黃金期貨週三收漲 0.9%，至每盎司 3388.50 美元。

美元走弱，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更為便宜，進一步推升買盤。

根據紀要，上月反對維持利率不變的兩位官員：聯準會副主席鮑曼（Michelle Bowman）與理事沃勒（Christopher Waller），似乎是唯一支持降息的聲音。會議結束後 48 小時內，公布的就業數據遠遜於預期，似乎證實了他們的擔憂。

獨立金屬交易員Tai Wong指出：「交易員幾乎已經不在意這則消息，他們認為已經過時，就像令人震驚的就業報告發布之前那樣。」

高盛則維持「2026年中金價上看每盎司4000美元」的預測，理由包括各國央行持續強勁買盤、美聯準會寬鬆政策帶動的 ETF 流入，以及美國未來 12 個月經濟衰退機率達 30%。

根據芝商所（CME）FedWatch 工具，市場目前預期 9 月降息 1 碼（0.25 個百分點）的機率高達 83%。

