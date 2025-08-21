晴時多雲

EIA數據嚇壞市場！國際油價急漲

2025/08/21 09:10

國際油價週三（20日）上漲。（彭博）國際油價週三（20日）上漲。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國原油庫存周降幅大於預期。同時，投資人正等待有關俄烏戰爭談判的最新進展，目前對俄羅斯原油的制裁仍維持不變。國際油價週三（20日）上漲。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 86 美分，漲幅 1.4%，收在每桶 63.21 美元。

布蘭特原油期貨上漲 1.05 美元，漲幅 1.6%，收在每桶 66.84 美元。

美國能源資訊署（EIA）表示，截至 8 月 15 日當週，能源公司提取了 600 萬桶原油庫存。這一降幅遠超過路透調查分析師預估的 180 萬桶，也高於美國石油協會（API）週二公布的 240 萬桶降幅。

Again Capital 合夥人基爾杜夫（John Kilduff）指出：「這次原油庫存減少幅度相當可觀，加上出口回升，以及煉油廠需求強勁，這份報告相當偏多。」

能源顧問公司 Ritterbusch and Associates 分析師在報告中表示：「近期油價波動主要受到俄烏談判的每日進展所驅動，市場情緒時而偏空、時而偏多，反映出這些談判對未來石油供需平衡的潛在影響。」

