不是卡債、學貸！2025年美國人最擔憂的財務問題是「它」

2025/08/21 13:37

根據Bankrate的最新民意調查，2025年美國人最擔憂的財務問題是儲蓄不足。（法新社）根據Bankrate的最新民意調查，2025年美國人最擔憂的財務問題是儲蓄不足。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不是卡債或學貸，根據Bankrate的最新民意調查，2025年美國人最擔憂的財務問題是儲蓄不足，而要如何讓儲蓄重回正軌，專家建議可從撲滅財務危機、建立應急基金和為退休儲蓄3步驟著手。

CNBC報導，總體而言，4分之3的受訪者表示，他們在過去1年中對財務狀況感到擔憂，約40%的受訪者表示遺憾與儲蓄有關，無論是用於退休、應急開支，還是子女教育。

相較之下，20%的人表示，他們最大的遺憾是背負了太多信用卡或學生貸款債務。

Bankrate金融分析師Stephen Kates表示，這項研究每年得出的1個一致結論是，『退休儲蓄不足』的遺憾會持續存在。隨著退休年齡的臨近，後悔的人比例也會隨著年齡的增長而增長。

在感到後悔的受訪者中，43%的人表示，過去1年他們在解決這個問題上沒有任何進展。

俄亥俄州註冊理財規劃師傑克馬丁表示，無論是積蓄現金應急基金或增加退休投資，最困難的部分可能只是開始，尤其是當感覺晚了的時候。

但是，「晚開始總比不開始好」，以下3個步驟可以幫助你走上正軌。

1. 撲滅財務危機

馬丁建議，在專注於長期儲蓄之前，先把「財務危機」撲滅。應先償還信用卡或發薪日貸款等高利債務，這些債務的利率通常超過15%，這會拖累你的財務狀況和退休目標。

波士頓的註冊理財規劃師保羅·高迪奧 （Paul Gaudio） 表示，信用卡債務始終是應該優先償還的，但學生貸款和抵押貸款等債務則需要更有策略地考慮。

他說，這些貸款的利率通常相對較低，因此堅持最低還款額並將多餘的現金用於投資可能是更明智的做法。

2. 建立應急基金

馬丁說，一旦你的債務得到控制，就要努力建立相當於3到6個月生活開支的緊急現金儲備，這樣意外失業或醫療費用就不會讓你再次陷入債務。

他說，應急基金至關重要，因為它可以幫助你避免在意外發生時依賴高利率信用卡。

3. 為退休儲蓄

接下來，關注退休生活。對於起步較晚的人來說，這通常意味著更積極地儲蓄。馬丁說，雖然大多數人的目標是將收入的5%到10%存起來，但那些想要追趕上來的人應該想辦法將儲蓄率提高到20%到30%，尤其是在40多歲才開始退休的情況下。

