美股收盤》Fed公布會議紀錄！標普那指續跌 台積電ADR走低

2025/08/21 06:08

週三美股道瓊小漲，標普500和那斯達克指數下跌。（路透）週三美股道瓊小漲，標普500和那斯達克指數下跌。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（20日）公布7月貨幣政策會議紀錄，顯示降息分歧加劇，同時投資人也等待聯準會官員本週在傑克森洞全球央行年會的談話。週三標普500指數下跌0.24%，為連續第4天走跌，那斯達克指數下滑0.67%，連續2個交易日下跌。道瓊工業指數則小漲16.04點、0.04%，費城半導體指數下跌0.72%，台積電ADR下滑1.76%，收在228.6美元。

綜合外媒報導，投資人繼續從幾家重量級科技和半導體公司獲利了結，引發市場對這些公司高估值以及人工智慧產業長期強勁表現的擔憂。輝達收盤下跌0.14%，AMD跌0.8%，博通下跌1.27%，英特爾重挫約7%。其他大型科技公司蘋果跌1.97%、亞馬遜跌1.84%、Alphabet跌1.14%、Meta也下跌0.5%。

週三公布的聯準會7月會議紀錄顯示，央行官員對勞動市場和通膨狀況表示擔憂，但多數人認為現在降息為時過早，委員會決定維持聯邦基金利率在4.25%至4.5%區間不變，但聯準會理事沃勒（Christopher Waller）和鮑曼（Michelle Bowman）持不同意見，這是自1993年以來首次有兩位擁有投票權的聯準會官員持不同意見。

Fed主席鮑爾將在週五全球央行年會發表談話，投資人密切關注，以了解利率走勢。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨價格反映出，聯準會在9月政策會議上降息的可能性超過80%。

道瓊工業指數上漲16.04點或0.04%，收44938.31點。

那斯達克指數下跌142.095點或0.67%，收21172.857點。

S&P 500 指數下跌15.59點或0.24%，收6395.78點。

費城半導體指數下跌40.69點或0.72%，收5630.82點。

