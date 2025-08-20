升高施壓降息力道 川普喊話聯準會理事庫克立刻辭職

聯準會理事庫克成為川普施壓聯準會的新目標。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普20日呼籲聯準會理事庫克（Lisa Cook）下台，此舉加大對聯準會的施壓，此前他連翻抨擊聯準會主席鮑爾沒有盡快降息。

川普在他個人的「真相社群」平台發文說，「庫克一定要辭職，現在！！！」同時分享彭博有關聯邦住房金融局長普爾特（Bill Pulte）呼籲對庫克的兩筆抵押貸款展開更嚴格審查的報導。

根據報導，普爾特是川普的堅定盟友，他致函美國司法部長，敦促對庫克啟動調查，並暗示她或許從事刑事犯罪。目前並不清楚相關調查是否已展開。

法新社指出，川普政府一直對被視為是總統政敵的知名民主黨人士，提出抵押貸款詐欺指控。

在一再抨擊鮑爾維持政策利率不變之後，川普將矛頭轉向庫克。庫克2022年5月擔任聯準會理事，2023年9月再次被任命該職，並於當月宣誓就職，她的任期將至2038年結束。庫克之前擔任前總統歐巴馬的經濟顧問委員會委員。

