晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

升高施壓降息力道 川普喊話聯準會理事庫克立刻辭職

2025/08/20 22:48

聯準會理事庫克成為川普施壓聯準會的新目標。（路透）聯準會理事庫克成為川普施壓聯準會的新目標。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普20日呼籲聯準會理事庫克（Lisa Cook）下台，此舉加大對聯準會的施壓，此前他連翻抨擊聯準會主席鮑爾沒有盡快降息。

川普在他個人的「真相社群」平台發文說，「庫克一定要辭職，現在！！！」同時分享彭博有關聯邦住房金融局長普爾特（Bill Pulte）呼籲對庫克的兩筆抵押貸款展開更嚴格審查的報導。

根據報導，普爾特是川普的堅定盟友，他致函美國司法部長，敦促對庫克啟動調查，並暗示她或許從事刑事犯罪。目前並不清楚相關調查是否已展開。

法新社指出，川普政府一直對被視為是總統政敵的知名民主黨人士，提出抵押貸款詐欺指控。

在一再抨擊鮑爾維持政策利率不變之後，川普將矛頭轉向庫克。庫克2022年5月擔任聯準會理事，2023年9月再次被任命該職，並於當月宣誓就職，她的任期將至2038年結束。庫克之前擔任前總統歐巴馬的經濟顧問委員會委員。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財