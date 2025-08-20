晴時多雲

川普投資標的曝光 就任以來搶購逾千億元債券

2025/08/20 21:54

美國總統川普今年1月20日任職期間至今搶購了超過1億美元的（台幣1210億元）債券。（路透）美國總統川普今年1月20日任職期間至今搶購了超過1億美元的（台幣1210億元）債券。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美媒CNBC報導，美國總統川普今年1月20日任職期間至今搶購了超過1億美元的（台幣1210億元）債券。川普自上任以來一直在大舉購買債券，投資地方當局、天然氣區和美國主要公司發行的債務。

川普於8月12日向美國政府倫理辦公室（OGE）提交33頁文件，概述自他上任以來發生的690筆交易；這些文件於週二（19日）公開。

根據CNBC計算，這些收購的總價值至少為1億美元（假設每筆揭露交易的較低價值）。根據法律規定，美國總統、副總統及其他特定官員必須定期向政府預算辦公室（OGE）申報「應申報交易」。這些交易的具體價值無需報告。

本月稍早提交的詳細清單顯示，今年以來，川普購買了各種實體出售的債券，包括美國地方政府、天然氣區、供水區、醫院管理局和學校董事會。

川普也購買了一系列大公司發行的債券。文件顯示，他購買了T-Mobile發行的價值50萬至100萬美元的債券。美國聯合健康和家得寶2月初，他分別購買Facebook和Instagram母公司Meta發行的債券。當月晚些時候，他又購買Facebook和Instagram母公司Meta發行的債券，價值在25萬至50萬美元之間。白宮沒有立即回應CNBC的置評請求。

