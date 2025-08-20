晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

823核三公投倒數 曾文生：核三延役須先安檢 再由交人民決定

2025/08/20 21:57

台電董事長曾文生對核電議題再上媒體專訪。（取自網路）台電董事長曾文生對核電議題再上媒體專訪。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三823公投倒數，台電董事長曾文生接受網路媒體專訪，重申核電重啟有核安、核廢、人民同意等三個前提必須滿足，他也說，公投時機不適合在安檢完成前舉行，應先有完整的安全評估，再由人民決定是否承擔殘餘風險。

曾文生說明，核電廠的安全要透過科學程序，簡單而言是做風險管控，「因為不是神啊」，無法百分之百保證安全無虞，台電基本上就是依科學的程序去把工作做好。對於核能要不要使用，台電態度很清楚，把安檢程序做好、跟人民報告，最後讓人民做選擇，「這個才是一個比較合理的程序」。他提到，延役需經老化分析、同儕檢查，國際核電廠間會互相監督。

核廢料部份，民眾黨主席黃國昌倡議芬蘭透過DBD技術，但曾文生說，台灣地質不如歐洲穩定，DBD深層鑽孔概念在台灣仍具挑戰。

曾文生說，高階核廢儲存要一萬年、十萬年、一百萬年全部都用乾貯不見得完全不行，但是問題是要去看著它、保護它，經費換算回來，現在的發電成本是不是划算，核電有安全問題，但安全問題是前提條件，台電也要考慮經濟問題。

核電正方宣傳「核電一度1.5元、綠電7.75元」，他也說這不完全正確，7.75元是部分早期離岸風電前10年的躉購價，且再生能源價格長期固定，不會像燃料有大幅波動，現在來看，5塊多再生能源蠻貴的，但20年後還是五塊多啊，他是不會漲價的，強調不能只看單一時點的價格，需要從長期財務與穩定性評估。

至於AI需求推升用電，曾文生說，用來生成圖像就等同手機充滿一次電，日常生活的輔助使用耗電量龐大，微軟等科技巨頭就為此積極尋找電源，集中供電需求推升美國電網壓力。台電也建議像鴻海等要AI資料中心，最好靠近再生能源設置，就近供應更有效率，雖然光纖設置距離會拉長，但仍比電纜容易建置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財