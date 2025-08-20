823核三公投倒數 曾文生：核三延役須先安檢 再由交人民決定

台電董事長曾文生對核電議題再上媒體專訪。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三823公投倒數，台電董事長曾文生接受網路媒體專訪，重申核電重啟有核安、核廢、人民同意等三個前提必須滿足，他也說，公投時機不適合在安檢完成前舉行，應先有完整的安全評估，再由人民決定是否承擔殘餘風險。

曾文生說明，核電廠的安全要透過科學程序，簡單而言是做風險管控，「因為不是神啊」，無法百分之百保證安全無虞，台電基本上就是依科學的程序去把工作做好。對於核能要不要使用，台電態度很清楚，把安檢程序做好、跟人民報告，最後讓人民做選擇，「這個才是一個比較合理的程序」。他提到，延役需經老化分析、同儕檢查，國際核電廠間會互相監督。

核廢料部份，民眾黨主席黃國昌倡議芬蘭透過DBD技術，但曾文生說，台灣地質不如歐洲穩定，DBD深層鑽孔概念在台灣仍具挑戰。

曾文生說，高階核廢儲存要一萬年、十萬年、一百萬年全部都用乾貯不見得完全不行，但是問題是要去看著它、保護它，經費換算回來，現在的發電成本是不是划算，核電有安全問題，但安全問題是前提條件，台電也要考慮經濟問題。

核電正方宣傳「核電一度1.5元、綠電7.75元」，他也說這不完全正確，7.75元是部分早期離岸風電前10年的躉購價，且再生能源價格長期固定，不會像燃料有大幅波動，現在來看，5塊多再生能源蠻貴的，但20年後還是五塊多啊，他是不會漲價的，強調不能只看單一時點的價格，需要從長期財務與穩定性評估。

至於AI需求推升用電，曾文生說，用來生成圖像就等同手機充滿一次電，日常生活的輔助使用耗電量龐大，微軟等科技巨頭就為此積極尋找電源，集中供電需求推升美國電網壓力。台電也建議像鴻海等要AI資料中心，最好靠近再生能源設置，就近供應更有效率，雖然光纖設置距離會拉長，但仍比電纜容易建置。

