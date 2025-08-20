川普救英特爾下「這1棋」？想一箭雙鵰

美國總統川普希望政府擁有英特爾的部分股權。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普希望政府擁有英特爾的部分股權，就在不到兩週前，川普還一度要求英特爾執行長陳立武解職。川普的意圖如果實現，這筆投資將深化美國政府對晶片產業的介入，因為川普正加大力度，要求更多美國公司在國內生產，而不是依賴海外供應商。此外，分析師也質疑，美國政府若入股英特爾，可能會促使更多討好川普的公司增加對英特爾的訂單，挽救該公司的營運不振困境。

川普政府正在就收購英特爾10%的股份進行談判，以換取拜登總統任期承諾給予英特爾的政府撥款。也有專家擔心，如果交易完成，美國政府將成為英特爾最大的股東之一，並模糊美國公共部門和私營部門之間的傳統界線。

商務部長盧特尼克表示，政府無意干涉英特爾的業務，但一些分析人士懷疑，川普政府與英特爾的財務關係，是否會促使更多尋求討好總統的企業增加對英特爾晶片的訂單。

川普為什麼要這麼做？在其第二任期內，川普一直在利用手中的權力重新規劃大型電腦晶片公司的營運。川普政府要求輝達和超微半導體公司向中國支付晶片銷售額的15%佣金，以換取出口許可證。

川普對英特爾的興趣也源自於他希望提升美國晶片產量，而晶片產量一直是他在全球發起的貿易戰的焦點。川普認為，透過減少對海外晶片的依賴，美國將在人工智慧領域的競爭中更好地保持對中國的技術領先地位。

8月7日，川普在一篇毫不含糊的貼文中表達同樣的觀點，他要求陳立武辭職。引發這項要求的原因是，有報導稱，陳立武在擔任創投家期間對中國科技公司的投資引發國家安全疑慮。然而，在陳立武向英特爾員工公開信中宣誓效忠美國並前往白宮會見總統之後，川普做出讓步。總統稱讚這位英特爾執行長「擁有一段精彩的經歷」。

英特爾並未就美國政府成為其主要股東的可能性發表評論，但英特爾可能別無選擇，因為它目前處於弱勢地位。在其處理器推動個人電腦繁榮發展期間，該公司經歷數十年的成長，但因錯過2007年iPhone上市所引發的行動運算時代的轉變，陷入了營運低迷。

近年來，人工智慧熱潮席捲而來，輝達和超微因此受益，而英特爾的落後則更加嚴重。去年，英特爾虧損近190億美元，今年上半年又虧損37億美元，促使陳立武大幅削減成本。預計今年底，英特爾的員工人數將達到約7.5萬人，較去年年底減少25%。

這筆交易是否不同尋常？美國政府成為知名公司重要股東的情況雖然罕見，但並非史無前例。最引人注目的案例之一發生在2008年經濟大衰退期間，當時通用汽車瀕臨破產，美國政府向其註資近500億美元，換取了約60%的股份。最終，美國政府在出售其持有的通用汽車股份後損失了約100億美元。

英特爾獲得哪些政府補助？英特爾是拜登政府《晶片與科學法案》的最大受益者之一，但由於該計畫催生的建設項目落後，英特爾一直未能扭轉營運頹勢。

