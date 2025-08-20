晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

SUPER JUNIOR 20週年演唱會 國泰世華CUBE卡友享優先購票

2025/08/20 20:44

國泰世華銀行今宣布贊助《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10》巡迴演唱會台北站，CUBE卡友享優先購票。（國泰世華提供）國泰世華銀行今宣布贊助《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10》巡迴演唱會台北站，CUBE卡友享優先購票。（國泰世華提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕出道20週年的SUPER JUNIOR今年展開巡迴演唱會，台北站將於11月15日與11月16日於臺北大巨蛋登場。國泰世華銀行今宣布贊助《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10》巡迴演唱會台北站，國泰世華CUBE信用卡、簽帳金融卡卡友，可於8月29日13:00搶先購票，一般購票則於8月30日13:00全面開賣。

SUPER JUNIOR 自2005年出道以來，憑藉《Sorry, Sorry》、《Mr. Simple》、《Bonamana》等膾炙人口的經典作品風靡全球，成為韓流文化代表性男團。此次《SUPER SHOW 10》為SUPER JUNIOR慶祝出道20週年所舉辦的巡演，全員更久違的以完整體回歸。

國泰世華指出，CUBE信用卡或簽帳金融卡的卡友，8月29日13:00-16:00持卡至拓元售票網站「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10台北站」享優先購票權益，每卡每場限購４張，限區限量售完為止，且須在收到實體卡開卡後方能刷卡購票。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財