SUPER JUNIOR 20週年演唱會 國泰世華CUBE卡友享優先購票

國泰世華銀行今宣布贊助《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10》巡迴演唱會台北站，CUBE卡友享優先購票。

〔記者吳欣恬／台北報導〕出道20週年的SUPER JUNIOR今年展開巡迴演唱會，台北站將於11月15日與11月16日於臺北大巨蛋登場。國泰世華銀行今宣布贊助《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10》巡迴演唱會台北站，國泰世華CUBE信用卡、簽帳金融卡卡友，可於8月29日13:00搶先購票，一般購票則於8月30日13:00全面開賣。

SUPER JUNIOR 自2005年出道以來，憑藉《Sorry, Sorry》、《Mr. Simple》、《Bonamana》等膾炙人口的經典作品風靡全球，成為韓流文化代表性男團。此次《SUPER SHOW 10》為SUPER JUNIOR慶祝出道20週年所舉辦的巡演，全員更久違的以完整體回歸。

國泰世華指出，CUBE信用卡或簽帳金融卡的卡友，8月29日13:00-16:00持卡至拓元售票網站「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10台北站」享優先購票權益，每卡每場限購４張，限區限量售完為止，且須在收到實體卡開卡後方能刷卡購票。

