Costco將推「結帳免排隊」利器 解決客戶一大困擾

Costco最近在美國部分門市推出「掃描即走」技術，這項基於應用程式的創新技術，已經受到那些喜歡避免排隊的消費者的歡迎。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，如果您的手機上還沒有Costco應用程式（app），不妨現在就下載試用，因為這家倉儲式零售商最近在美國部分門市推出了「掃描即走」（scan-and-go）技術，這項基於應用程式的創新技術，已經受到那些喜歡避免排隊的消費者的歡迎。

這項技術在引導顧客排隊，以及加快交易速度方面非常成功，首席執行官羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）告訴分析師和消費者：「我們已經看到了一些非常非常積極的早期成果，並且會員們也普遍接受了這項技術。」

Costco尚未公開宣佈在哪裡測試該項技術，但高層在電話會議上證實，27家門市將在年底前安裝掃描和付費（Scan & Pay）所需的硬體和專用Wi-Fi。

Retail Wire詳細介紹了該系統的使用方式：「會員打開Costco應用程式，將每件商品放入購物車時掃描其條碼，完成後在應用程式內付款。之後，系統會產生一個防篡改的二維碼，由店員（或在後續階段使用AI攝像頭龍門架）在出口處進行驗證，無需紙質密碼。

目前，所有Costco門市均設有傳統結帳通道，部分門市也提供自助結帳服務。

