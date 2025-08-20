晴時多雲

星展銀推新跨境支付解決方案 主打跨境匯款與簽帳金融卡

2025/08/20 19:58

星展銀行（台灣）今推出全方位創新跨境支付解決方案。（星展銀行提供）星展銀行（台灣）今推出全方位創新跨境支付解決方案。（星展銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕星展銀行（台灣）今推出全方位創新跨境支付解決方案，以「跨境匯款」與「簽帳金融卡」雙核心產品為引擎，解決現行跨境匯款與支付流程常見的費用不透明、匯率難預估與缺乏即時交易狀態回饋等問題，造成流程耗時或交易延遲，不僅增加人力與時間成本，也提升資金運用風險。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，根據金管會資料，2024年臺灣非現金支付總額已達約8.3兆元，電子支付國內外小額匯兌金額達約1902億元，顯示非現金支付與跨境支付需求已成民眾的日常。另根據星展集團的全球調查報告也顯示，「流動性與外匯管理」的重要性由原先名列最末躍升至第2位，超過半數的受訪企業表示正積極思考如何導入整合型支付系統等更具創新的作法。

黃思翰指出，為回應客戶需求，此次推出的創新解決方案，正是為了解決個人與企業在跨境匯款與支付所面臨的痛點，致力協助企業加速國際營運，與個人輕鬆掌握海外消費與資金管理。

星展自今年2月推出針對個人客戶的「DBS Remit星展跨國速匯」服務，主打零手續費、郵電費，涵蓋5大幣別、可匯款至38個國家的任一銀行，以及當天到匯等優勢，讓客戶透過星展網銀/行動銀行digibank即可輕鬆換匯、跨國匯款，還可完成大額換匯申報。

服務上線至7月以來，星展使用外幣跨國匯款的客戶中，已有7成採用「DBS Remit星展跨國速匯」，「DBS Remit星展跨國速匯」新用客戶成長7.2倍，每日交易數成長3.4倍。今年預計再擴大至英鎊、加幣、港幣、紐西蘭幣和人民幣，共涵蓋10大幣別，打造更高效的國際金流網絡。

星展今年也推出專為臺灣企業量身打造的跨境匯款服務「GlobeSend 星展環星匯」，協助企業以更快速、透明及具成本效益的方式，完成多幣別、多市場的跨境支付。該服務支援全球逾50個國家當地幣別，涵蓋越南盾、菲律賓比索、印尼盾等非G7國家貨幣，主打指定幣別更可全額到行、最快當天到匯，有效降低因多層轉匯所造成的高額手續費與延誤風險，另可同時在線上完成符合承作條件之換匯申報作業，顯著提升營運效率。

另外，「星展多幣簽帳金融卡」可於海外ATM提領美元、日幣、新幣等14種幣別現鈔，在此基礎上，星展將於9月升級推出外幣刷卡直扣外幣帳戶的「多幣通」，用戶透過星展digibank開通消費功能後，可連結14種外幣存款帳戶，以刷卡直扣方式進行支付。

星展也將於近期開放企業客戶申辦新臺幣帳戶的「星展企業簽帳金融卡」，以「無透支額度簡易申辦」為訴求，滿足企業客戶多元消費和支付場景，包括企業數位廣告費用、企業雲端服務訂閱、線上採購等皆可支援。卡片還可進行海內外ATM提領，並支持國內繳納稅款和各項費用支付。

黃思翰強調，現行跨境匯款與支付流程常見費用不透明、匯率難預估與缺乏即時交易狀態回饋等問題，導致流程耗時或交易延遲，不僅增加人力與時間成本，也提升資金運用風險。為回應企業全球營運與民眾海外交易的需求增長，星展推出涵蓋「跨境匯款」與「簽帳金融卡」兩大核心產品的全方位跨境支付解決方案，結合星展的數位優勢與大數據、機器學習等創新科技，打造一站式金融服務的數位平台，全面升級客戶的跨境支付體驗，提升資金運用效率與彈性。#

