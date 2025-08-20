晴時多雲

上半年國銀海外據點大賺481.5億創新高 五大市場僅中國下跌

2025/08/20 18:03

根據金管會統計，今年上半年本銀海外分支機構（含分、子行）獲利金額為481.5億元，創史上同期最高。（資料照）根據金管會統計，今年上半年本銀海外分支機構（含分、子行）獲利金額為481.5億元，創史上同期最高。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀海外據點獲利大爆發！根據金管會統計，今年上半年本銀海外分支機構（含分、子行）獲利金額為481.5億元，創史上同期最高，並較2024年同期增加25.2億元，年增率5.59%，主要原因是「投資」及「其他淨收益」增加。 其中，國銀獲利前5大國家或地區當中，僅中國呈現衰退，年減幅9.67% 。

金管會今天公布「本國銀行在海外分支機構獲利情況」，這項調查涵蓋分、子行。

首先，若整體檢視，海外市場成為國銀重要收益來源，今年上半年獲利高達481.5億元，是歷年同期最高紀錄，優於去年同期的456.3億元。檢視國銀海外獲利前5大市場，前4大排名仍維持「香港」、「新加坡」、「美國」、「中國」不變，但值得關注是，「日本」殺出重圍、獲利已經擠入第５名。

其中，香港繼續蟬聯國銀海外分行「金雞母」，獲利居冠排名第1，金額為215.2億元（歷年同期次高），占比為44.7%，也就是說，國銀海外獲利有高達4成5來自於香港貢獻，年增28.3億元，增加金額亦為最高；金管會表示，主因與聯行往來/同業拆存等利息淨收益增加，加上手續費淨收益、債券及衍生商品等投資淨收益亦增。

海外分支機構獲利排名第2是新加坡，同樣也是全球重要的金融中心重鎮，今年上半年獲利為53.3億元，為歷年同期次高，年增1.6億元，主因手續 投資及其他淨收益增加；至於獲利排名第3是美國，金額達52.8億元（歷年同期次高），與美國相差還不到1億元，隨時有可能改變排名順序，其中，美國因為有美國總統川普因素，法人看好後續會迎頭趕上，甚至取代新加坡上第2名；今年上半年美國獲利年增4.2億元，主因去年同期針對商用不動產提列呆帳費用較高，今年呆帳減少。

至於中國今年上半年獲利43億元，排名第４，年減4.6億元，年減幅9.67%，中國也是國銀海外前5大市場當中，唯一獲利衰退減少，主因呆帳費用增加。

另外，國銀在日本獲利32億元，創歷年同期最高，年增7.8億元，增額僅次於香港，主因放款動能提升、日幣升值，利息、手續費、投資及其他淨收益均增；國銀業者表示，可以明顯看出，日台近期交流往來越來越密切，尤其，從台積電赴日設廠開始，就帶動台廠供應鏈投資熱潮，加上景氣持續復甦，國際資金也有從中國轉向日本的跡象。

如果單獨檢視，海外放款動能此一指標，根據金管會統計，今年上半年放款餘額高達5858億元，年增額872億元；放款餘額排名第二大是新加坡，金額為4249億元、較去年同期增加727億元；放款能量第三大為泰國，金額為2630億元，年增額為302億元。

此外，「新南向國家」是國銀發展重心，今年上半年獲利122.9億元，年減3.8億元，主因利息淨收益減少、營業及呆帳費用增加。各地區以「越南」減少3.2億元最多，「澳洲」減少3.1億元次之，另外，「柬埔寨」轉虧為盈，並較去年同期增加4.3億元，為今年新南向獲利增加最多之地區。金管會分析，主要因投資及其他淨收益增加、營業及呆帳費用減少。

